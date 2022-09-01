鴻海Model C電動車Luxgen預購出爐 多人參與金流卡卡
昨（31）日傍晚鴻海與Luxgen Motor臉書官網在同一時間PO文貼出LUXGEN預購（Model C）活動倒數16小時活動。而今（1）日相關預售方案出爐，強調只要預繳1000元，就能率先成為「n⁷純電代言人」擁有限定禮遇，包括可抽一年免費充電資格共10名、抽獨家商品10名...等。但線上疑似因為人流過多而出現「參與人數眾多，金流無法負荷，預計一小時後重新開放預繳」等語句。
由鴻海集團旗下鴻華先進科技打造的Model C電動休旅車已經展開預售，原本市場預估10月中才要開放預售，但現在整個時程縮短一個多月，鴻海與Luxgen Motor臉書官網於昨日傍晚共同貼出LUXGEN預購（Model C）倒數16小時貼文，今日早上9點預購專案出爐。
Luxgen今日正式於官網啟動「n⁷純電代言人」專案，專頁上強調不到百萬就能輕鬆入主，且在2022年10月15日前在線上預繳1000元，就能率先成為「n⁷純電代言人」，除享預繳8大限定禮遇（包括可抽一年免費充電資格共10名、抽獨家商品10名...），2022年10月20日後也將獲得專屬NFT的鑄造資格，未來領車成為專屬車籍憑證。
網頁上還標示此款車為集結國內外頂尖電動車供應鏈，共創模組化平台，實現科技全新高標。外型部分，以簡約俐落的設計語彙，搭配多項有效降低風阻的空力設計，打造如流線時尚外型。至於民眾關注的充電，也標示家用或公用，充電皆便利，具備30分鐘高效快充，要讓民眾出門更放心。