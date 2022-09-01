軒嵐諾是今年地表「最強氣旋」！複雜秋天系統創罕見路徑
強烈颱風「軒嵐諾」目前受到東南東方的熱低壓產生的「藤原效應」影響，路徑上持續以時速16公里速度向南南西方移動中，預估今（1）日下半天到明（2）日中心會在恆春東方外海滯留，之後再慢慢北轉，主要的影響時間會落在明起到下週日（9/2~9/4）這段期間，最接近台灣陸地的時候。由於未來軒嵐諾颱風將合併熱低壓的環流，中央氣象局預估暴風半徑可能擴大到300公里以上。氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，軒嵐諾颱風路徑結合了所有秋颱影響元素，更特別的是北方的高壓受到槽線影響斷裂後開出一條通道讓它北上，「真的是相當罕見的颱風案例！」
彭啟明指出，軒嵐諾颱風合併熱低壓後會變成一個龐然大物，就在台灣東半邊虎視眈眈，颱風眼周圍閃電不斷，是個相當有威力颱風，也是今年地表上最強的氣旋系統。事實上，軒嵐諾颱風從生成以來，從剛開始受到北方副熱帶高壓導引快速向西移動，到後來受到熱低壓牽引產生「藤原效應」往西南偏向，後續更因為北方槽線東移導致高壓分裂，「開出一條通道」讓它有機會北上，以及大陸高壓也幫忙推了一把，幾乎所有秋天的天氣系統在這短短3到5天內全部出現，讓軒嵐諾颱風有這麼奇特的路徑走法，「過去來說真的只有納莉颱風才曾見過，相當特別！」
彭啟明強調，以軒嵐諾颱風目前的強度，對台灣而言真的很幸運只是擦邊而過，萬一直撲台灣而來，災情恐怕真的非常的大。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，軒嵐諾颱風不只強度強，暴風圈環流也相當大，是典型的「大型颱風」，這種尺寸的颱風足以影響到大氣環境配置，產生「貝他效應」(βeffect，在颱風東南方高壓變強、西北方高壓減弱的情況）使得北方副熱帶高壓減弱，加上北方槽線正好接近，因此軒嵐諾颱風北轉之後，會因為槽線前方的西南風而逐漸加速遠離，後半段速度會相當的快。