東超／東超明日之星計畫啟動　「野獸」林志傑也將參與

「明日之星」計劃將圍繞青少年球員精心設計，幫助他們加強基本技術，並在專業人士的指導下，通過職業球員聯合訓練、錦標賽形式的分組對抗等場內活動提升比賽能力。球場外，他們還將參加以業界專家主導的互動式教學環節，這些專家包括現役或退役的頂尖球員、教練以及東亞超級聯賽的NBA球員大使們。「明日之星」計劃將通過全方位的手段以及緊湊的課程安排，幫助青少年球員在球場內外成長為更全面的人才。
「我在高中時代參加精英籃球訓練營的場景至今歷歷在目，那段經歷促使我踏上了籃球旅程。」前NBA球員、現灣區翼龍前鋒安德魯·尼克爾森（Andrew Nicholson）說，「我在訓練營裡見到了許多職業球員，比如史蒂夫·納許（Steve Nash），我和他一起訓練，從他身上學到了很多東西。從那一刻起，我決心以籃球為事業，不放過這項運動能帶給我的任何機會。令我十分激動的是，現在我能有機會攜手東亞超級聯賽和亞洲的年輕球員們一起訓練，為新一代球員帶來同樣的啟迪。」
許多亞洲頂級球員和教練都表達了他們對這項計劃的支持以及共同參與的願望，因為東亞超級聯賽有過多次舉辦類似活動的成功案例。此前的賽事期間，東亞超級聯賽就曾經攜手國際籃總（FIBA）舉辦過亞洲頂級水準的教練和裁判員訓練營，並得到了來自世界各地頂級教練、裁判員的廣泛參與。
「為了繼續幫助亞洲年輕球員大步前進、更上層樓，這是必須做的事情。」韓國KBL首爾SK騎士青年項目負責人權容雄（Kwon Yong Ung）說，「作為青訓工作的參與者，我全力支持『明日之星』計劃，並迫不及待地希望看到它和亞洲最出色的球手們一起茁壯成長。誰知道呢，我們可能在這項計劃中看到下一位超級巨星。」
為了更妥善地安排青少年球員的學習時間，同時錯開職業球員忙碌的賽程安排，訓練營及相關賽事均將在休賽期舉辦。
「我的職責是確保灣區翼龍所有隊員保持健康狀態。」灣區翼龍首席體能教練弗朗西斯科·貝利（Francesco Berre）說，「我期待東亞超級聯賽啟動『明日之星』計劃，這也是提高籃球水平的重要環節。令人欣喜的是，該計劃非常重視運動員在球場內外的健康。通過『明日之星』計劃的培養和教育，球迷和新一代球員中的佼佼者們將收獲最高水平籃球賽事的體驗。」
「我曾經在東亞超級聯賽舉辦的教練訓練營裡為來自世界各地的超過55名教練員講過課。」菲律賓PBA聯賽傳奇、現任NBA G聯盟斯托克頓國王教練吉米·阿拉帕格（Jimmy Alapag）說，「我知道這種訓練營計劃對不同階段的球員發展是多麽地寶貴。我迫不及待地希望和東亞超級聯賽再度合作，為新一代青年才俊帶來幫助。」
東亞超級聯賽是東亞地區頂級籃球聯賽，有史以來第1次匯集了該區域最頂級的俱樂部球隊，並將主客場泛區域賽事與各本土聯賽賽程相結合，共同提高亞洲籃球水平，為球迷們帶來無與倫比的娛樂體驗。東亞超級聯賽首屆主客場賽季將於10月12日開戰。
「幫助下一波青少年球員不只是我的熱愛，更是我的責任。」來自P. LEAGUE+ 的台北富邦勇士球星林志傑說，「這項強有力的舉措對於幫助亞洲籃球的持續發展是很有必要的。我們懷著激動的心情參與東亞超級聯賽的競爭，並將全面參與這項青少年球員發展計劃。」
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