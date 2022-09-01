侯友宜登記參選論戰林佳龍 拚市政到最後一個月再衝選舉
新北市長侯友宜今（1）日一早前往新北市選委會登記參選連任新北市長，對於對手民進黨新北市長候選人林佳龍呼籲登記時也能勾選辯論這個選項，侯友宜重申，四年前就跟現任行政院長蘇貞昌就政見辯論過，四年後還是採一樣的模式，現在還是以市政為主「好好做事」，將等市議會會期結束後最後一個月，才會回歸衝刺選舉狀態，強調現在就是好好拚市政。如外界所預測一樣，侯友宜會做到任期的作後一刻，不會輕易請假，就是要以現任執政優勢，至於辯論則應會選擇下班後或假日舉辦，有待雙方競選團隊溝通協調中。
侯友宜表示，現階段還是以市政為最重要的工作與目標，至於選舉的過程會按照步驟進行，這次辯論模式一樣是勾選辯論模式，記得四年前也是透過公開辯論方式與現任行政院長蘇貞昌辯論過，今年自然也不例外，透過辯論讓新北市的政策與清楚未來要做的事讓新北市民更清楚，現階段就還是努力把市政做好。
侯友宜強調，現在身份是新北市長，最重要的是把市民的政見好好落實，所以在最後一個階段把市政做好是第一個工作，市政工作包含日照跟托育還有整體開發跟軌道建設等，專注市政工作外還要面對議會的質詢監督，讓議會做好監督市政的工作，所以整個選戰規劃要在最後的10月20日會期結束後，才會回到選舉的狀況，現在就是好好拚市政。
至於擔任藍營大母雞縣市輔選與國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫報抄襲爭議，侯友宜重申，張善政本人已經將事件來龍去脈都講清楚，所以還是要回到市政的節奏，面對共同理念與價值的縣市，要一起打拼、並肩作戰，為這塊土地做出民眾所期待與成長的好政見，拚一個好日子。