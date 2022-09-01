名家論壇》朱駿／「抗中保台」牌是否還能奏效？

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夏立言率團訪陸引起非議
8月2日裴洛西訪台，大陸軍演，兩岸關係進入新的階段，國民黨副主席夏立言在此關頭率團出訪大陸，引起黨內外非議。國民黨內議員憂心選情，於8月10日中常會前赴中央黨部前抗議，要求「立即召回叩頭團」，地方諸侯如侯友宜、盧秀燕、黃惠敏、朱立倫的親密戰友柯志恩等一致表示時機不宜。
民進黨人則上下齊聲轟擊國民黨此時此行不當，蔡英文與蘇貞昌在公開場合多次提及此事，陸委會也不時地多次批判，一直到夏團返台後都未歇止。黃珊珊則說得更露骨到位：「時機不宜就叫投降。」社會氛圍不利於國民黨於此時機的訪陸之行。
國民黨對夏團訪陸的理由也多次出現前後不一的說法，最早是搬出探訪台商的說詞，言明「不談政治」，隨即又扯出「為了國民黨，不該去；為了國家利益，該去」就是狗屁不通，自曝其虛的說法。
如果真這麼神聖，為何原本還想要偷偷摸摸先成行，再發布消息，而不能大大方方地宣布？既然是為了台商，涉及到那些國家利益？若真涉國家利益，豈是在野的反對黨可以出面洽商的？藍營理盲之士的說法根本禁不起分析！
見到了張志軍，表達台灣民眾反對軍演，大談政治，食言而肥。事實上，台灣民眾對軍演頗無特別感覺，令CNN記者大為詫異而特別撰文報導，若真有什麼反對軍演的聲音，也早就在媒體登載，張志軍會不知道嗎？還需要夏立言當面轉達嗎？
討厭民進黨有機會再度成為最大黨
國民黨顯然不斷說謊，藐視台灣人民的智商，依據過去20多年的經驗，每逢選舉，若兩岸關係出現非常狀態，一般會有利於民進黨操作；因此，裴洛西訪台與大陸圍台軍演，夏立言率團訪陸被自己人批判為「叩頭團」，照理說應該有利於民進黨，但這回好像不太一樣了。
8月間同時發生了不少大事，林智堅論文抄襲事件被台大與中華大學判定確實，撤銷學位，陳明通包庇論文抄襲已被告到教育部，公文轉送台大，已在處理程序中；人民被騙到柬埔寨打工遭受虐待；明德外役監獄受刑人逃逸殺警；陳時中宣布參選，令防疫與疫苗舊帳重新掀起熱烈討論；鄭寶清痛批民進黨喪失了創黨理念，宣布參選桃園市長；數位中介服務法有箝制言論自由的重大嫌疑等等，皆既具有爆炸性，不易善了，而具長尾與外溢效應，不利於民進黨，有可能今年討厭民進黨再度成為九合一選舉中的最大黨。
原本應該屬於地方性選舉，地方議題應占相當份量，已有被這些具有外溢效應的議題稀釋的跡象，宛如轉化成了一場跨選區的非純地方性選戰，似乎再差一步就可升級到全國性規模了。
民意似乎產生質的變化
根據《TVBS》8月16日公布的桃園市長選戰最新民調，張善政支持度39%，鄭運鵬只有28%。林智堅先前對張善政曾有3%的領先，如今鄭落後11個百分點。而且，「年輕人跑了？」
向來對蔡英文民意支持度做高的《台灣民意基金會》8月16日公布大陸軍演後最新民調，45.7%贊同蔡處理國家大事的方式、40.7%不贊同，支持度相較上個月卻重挫7.3個百分點，「20歲至24歲年輕支持者，對蔡英文的支持度下降最明顯，流失了近20個百分點」。
《美麗島電子報》8月29日發布的民調顯示，蔡英文的滿意度比上月減少5.8%，不滿意度而比上月增加5.5%，並未因裴洛西來訪與中共軍演而獲益，反而下跌。
民進黨應該還是會在抗中保台上做文章
幾家民調綜合來看，「抗中保台」與相關的拓展國際空間話題近來並未一如往常給蔡英文加分，顯然，有其它議題的負面力道暫時壓制了向來得心應手、百試不爽的「抗中保台」牌。
然而，除非未來出現新的不利於國民黨的爆炸性議題，就迄今發生的各項議題來看，只有兩岸情勢與夏立言率團訪陸的相關議題比較有利於民進黨的操弄。民進黨應該還是會在這方面加大力度，特別是在中共20大之後，尋找題材與切入點，提出論述，營造對自己有利的社會氛圍。
接下來就要看是否禁得起這次選戰的考驗，這個結果的影響也將延伸到2024的選戰。這次選戰會不會是一個轉折點，如同兩岸關係步入了新階段，台灣內部的思潮與局勢亦將開始翻新？還有待未來事實的檢驗。因此，「抗中保台」牌是否不再靈光，目前言之過早。
●作者：朱駿／時事評論人
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