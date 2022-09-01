9/1起推「4防疫新制」　返國旅客可「自駕」前往檢疫處所

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返國自駕前往檢疫處所 相關規定如下
考量國人返台入境需求增加，為了提升機場服務能量，交通部民航局副局長方志文表示，9/1開始，入境旅客可以自行駕車前往檢疫處所，相關配套措施，包括機場會指定停車場和區域，例如：桃園機場、松山機場以及台東機場，都會有指定自駕車停車區域。在航廈出口處，將設置宣導告示以及發放防疫單張，並請自駕旅客依照標示動線到停車場取車。環境清消則以每架次航班結束之後，將立即清消旅客入境的動線，自駕車旅客使用之後，也會立即進行清消航廈到停車場的動線以及繳費機。
方志文表示，繳費機也會增設自動感應的酒精機，確保自駕旅客能得到完整的清消。至於，機場工作人員及清消人員，要穿上適當的防護裝備，停車場收費櫃台人員，也應確實配戴口罩、手套。
對於選擇自駕前往防疫旅社的旅客，除了應先洽詢防疫旅社能否提供車位，若可以提供的話，才可以選擇自駕車去防疫旅社。
此外，返國的自駕旅客其車輛應停放於機場，不得以租車方式進行，方志文表示，第二點就依照機場標示的入境專用動線到停車場取車，全程需配戴口罩，繳費時須注意手部清潔消毒，盡量不要到他處逗留，也不要接觸其他民眾，應盡速到檢疫處所，抵達檢疫所後，請旅客對全車內外消毒，針對碰觸區域，包括車門、把手、方向盤、座椅、安全帶以及行李放置處擦拭消毒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54985
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