COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黃珊珊首場政見記者會　提「首都進化雙軸線」7大計畫

▲台北市長參選人黃珊珊1日於競選總部召開首場政見記者會，以「首都進化雙軸線」為主題，提出7大建設計畫。（圖／黃珊珊辦公室提供）
▲台北市長參選人黃珊珊1日於競選總部召開首場政見記者會，以「首都進化雙軸線」為主題，提出7大建設計畫。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-09-01 11:26:50

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（1）日上午首度召開政見記者會，以「首都進化雙軸線」為主題，提出了「水岸雙星ROD艋大大計畫」、「忠孝東路漫步道」、「光鏈大道」、「關渡亞運主題園區」、「城南羅斯福計畫」、「南方公園計畫」及「大圓山升級計畫」等七大計畫，盼能延續台北市長柯文哲任內的東區及西區門戶計畫，進而帶動台北邁向新的未來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊今日上午於競選總部舉辦首場政見記者會，主軸以北市相關建設為主，提出以「首都進化雙軸線」為主題的7大計畫。黃珊珊直言，在現任市長柯文哲任內提出的東區及西區門戶計畫，對於台北市的發展來說相當重要，而「首都進化雙軸線」計畫，則是延著東西區門戶計畫繼續向外延伸，讓北市相關建設再進化。

針對西區門戶計畫部分，黃珊珊提出「2.0」版本，將計畫再延伸淡水河岸，以ROD（河岸導向都市再發展策略）為主，推動艋舺、大稻埕、大龍峒-艋大大再生計畫。讓台北市最早發展的河域沿岸，從老地貌找到新思維，創建新的區域生命力。

至於東區門戶計畫，黃珊珊則規劃打造從台北車站到忠孝西路七段（南港車站）作為「忠孝東路漫步道」，重新打造人行空間，串連華山藝文特區、三創、東區頂好商圈、大巨蛋、信義商圈、北流，最後到南港車站，打造舒適的步行環境與自行車道。

而針對南北軸線的部分，黃珊珊則指出，應該要從台北車站往北走，一路延伸到關渡捷運站。除了目前既有的公園步道空間可以連接到中山、雙連站以外，圓山站與劍潭站之間的人流無法互通，黃珊珊也規劃將在花博公園與劍潭活動中心之間，興建跨河陸橋，讓花博公園與士林夜市，甚至是北藝之間的人流能夠互通。此外黃珊珊也表示，圓山站起以北的捷運站多數是採高架模式，捷運站體的水泥圍牆應進行改造，以綠地空間及商家，重新讓捷運沿線成為閃耀的「光鏈大道」。

延伸到關渡平原的相關發展，黃珊珊也指出，台北市已經正式向中央及奧會表態申辦「2038亞運」的意願，因此要以關渡平原打造出「關渡亞運主題園區」作為比賽主要場地。結合鄰近的士北科技園區、社子島等地，興建四萬人規模田徑場，北士科運動基地則預定建置國際標準自由車場與足球場等設施，以滿足未來的運動會競賽與培訓需求，並作為各級學校培育青少年選手的訓練基地。

至於台北車站以南，黃珊珊則分別提出城南羅斯福計畫以及南方公園計畫。從中正紀念堂經古亭、公館沿著羅斯福路一段至四段的帶狀區域，希望能打造一個媲美巴黎左岸拉丁區的「台北右岸」人文藝術文化鎮，作為台北文藝復興的起始象徵地。至於文山區，則是結合現有的文山森林公園、市立動物園、貓空等地，重新打造一個提供適合老少親子全年齡層休憩娛樂、多功能呈現不同風情的「南方公園」。

最後黃珊珊則提出「大圓山升級計畫」，結合花博公園、美術館、圓山遺址、大佳河濱公園及周邊地帶，構建全新的「首都中央公園」，並將其中的花博爭豔館轉型，重新整建並打造一座具有會展、新創、博物館功能的「台北未來館」。

影／柯文哲與民眾黨陪同登記　黃珊珊喊話對手：來辯論！

影／陳時中提坐月子補貼、發藝遊券　黃珊珊：一次性撒幣

黃珊珊登記宋楚瑜未現身　柯文哲：我覺得現階段很正常

黃珊珊邀市長參選人辯論　蔣萬安副發言人先提「五問」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀