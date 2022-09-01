不只UNIQLO！無印良品9/15也不提供購物袋 自購每個3元
現今國人環保意識抬頭，這股環保風氣現在吹到零售商，日系生活品牌無印良品今（1）日宣布，從今年9月15日起將停止免費提供購物提袋，鼓勵消費者可以自備購物袋，或以一個3元的價格購入自選尺寸的購物提袋。而日系平價服飾龍頭UNIQLO也宣布，從明（2）日起不再提供免費紙袋，若有需要也需要花3元購買。
無印良品指出，無印良品全球門市皆停止免費提供購物提袋，日本從9/1日停止供應，目前環保折扣取消後，未來也會規畫推出期間限定的活動，像是世界環境日等，不過目前仍在討論中。 若是購買貼身衣物，則會提供像漢堡紙袋的袋子，但有把手的提袋則是統一停止免費供應。
無印良品強調，2016 年首次以活動形式，鼓勵顧客自備購物袋即折抵現金，當時獲得許多顧客響應與好評，半年大約減少使用近130萬個購物袋。隨著近年環保意識抬頭，消費者也漸漸自發性準備環保購物袋，因此決定不再提供免費購物提袋，但未來也會討論規畫推出期間限定的活動，。
不過兩家日系品牌取消面費購物袋的做法，在PTT上引發網友熱烈討論，有人認為「要付錢怎麼不給塑膠的」、「連紙袋都沒了是怎樣」、「假環保真斂財吧」；不過也有網友指出，這樣真的環保很多，其實早在前年8月，日本母公司就曾全面停止免費提供購物紙袋，每個都要10日圓（約新台幣2.19元）。
接連兩家日本選物龍頭紛紛宣布，網友們雖喊聲連連，卻也不得不承認環保的重要性，更有民眾指出「使用者付費」，認為本來要用就是要付錢，話題持續發酵中。