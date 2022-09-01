Jennie返韓「疑恐慌症發作」！影片曝光 粉絲看完超心疼
南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie近期隨著團體前往美國跑行程，但近日疑似遭駭客曝光多張與BTS防彈少年團成員V的親密合照，緋聞鬧得沸沸揚揚。而她8月31日從美國返韓，豈料一到仁川機場時，疑似恐慌症發作，也讓粉絲心疼直呼「被駭客攻擊壓力該有多大」。
只見畫面中，身穿白T的Jennie戴著口罩和墨鏡，並將頭髮夾起，一路低頭走向保母車，而這幾分鐘的路程，她先是向現場粉絲熱情打招呼，還伸手接卡片，豈料沒過多久，當她走出門外時眉頭一皺，急忙用手遮住臉，還有疑似呼吸急促的情形，看上去狀態不是很好。
而Jennie當時似乎也試圖想讓自己冷靜下來，隨後便加快腳步離開機場，可見與V的戀愛緋聞爆出後，對她影響不小。事實上，針對她與V的緋聞爆出後，雙方公司都處於沈默狀態，也使謠言傳得更兇猛。
面對如此龐大的輿論壓力，Jennie雖然在美國、南韓被拍到的影片都露出笑容，但8月31日返韓的狀態看起來不是很好，也讓粉絲相當擔心，「被駭客攻擊壓力該有多大」、「Jennie看起來好像有點呼吸困難」、「好像恐慌症？」「好擔心Jennie」、「Jennie好像瞬間恐慌障礙的症狀，好擔心」，希望公司可以多多注意Jennie的身心狀況。（編輯：郭佩蓉）