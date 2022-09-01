政治實習生陪侯友宜登記參選 強打18歲公民權搶青年選票
新北市長侯友宜今（1）日一早前往新北市選委會登記參選連任新北市長，陪同登記的不是一般的競選主委或總幹事，而是帶來了2名就讀台灣大學政治系三年級跟台北大學公共行政暨政策學系碩士二年級的「政治實習生」。侯友宜受訪時強調，透過實習生跟發言人幫自己展現推動18歲公民權的決心，讓新北市的願景能夠落實。從侯友宜今天登記參選現場的「政治實習生」與「選辦青年發言人」亮點看來，就是要彰顯搶打18歲公民權搶青年選票的態度。
侯友宜表示，感謝兩位在選辦的年輕的政治實習生陪同登記，因為在選舉過程當中，要不斷傾聽年輕朋友的聲音，這些都是世界潮流、民主價值的展現，透過實習生跟發言人幫自己展現推動18歲公民權的決心，也在選戰過程中了解民主政治的可貴與對公共政策的形成，如何落實在新北市的發展；今天在這個時間點來登記，都是選辦的年輕朋友及站在身邊的年輕市議員參選人，大家一起加油，面對未來，讓新北市的願景能夠落實，能更創造新北市民有一個好日子，大家好好做事情、好好的拚。
這次陪同登記的2名同學，都是侯友宜選舉辦公室的「政治實習生」，分別是就讀於台灣大學政治系三年級的鄭皓文、台北大學公共行政暨政策學系碩士二年級的彭康傑。未來2名同學會與侯市長一起推動18歲公民權複決，加上先前公布的平均年齡在30歲以下的3位選辦發言人吳亮賢、王敏旭及陳柏翰，侯友宜也刻意選擇在登記時透過「青年政治實習生」與「選辦青年發言人」的話題，在18歲公民權複決權投票上發起響應與支持，對於搶攻青年選票的支持不言可喻。
23歲的彭康傑表示，青年參與公共事務，有助未來世代的傳承，公共事務的討論，奠基於對等的溝通而產生，大家可以對於自己的意見，提出不同看法；24歲的侯選辦發言人陳柏翰則表示，18歲公民權修憲推動多年，在許多團體的努力下，好不容易走到最後一關，目前全世界大多數的國家都已將投票年齡降至18歲，作為民主國家的台灣絕對要跨出這一步，因此希望能夠不分世代共同出來投下同意票，讓台灣民主的轉大人。