三總幫新生女嬰洗澡二度燙傷！「屁股大面積脫皮」媽崩潰

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媽媽在看完孩子受傷的照片後表示，「還不敢相信那個小孩是我女兒，因為嚴重到我心在淌血，不斷確認腳上的腳環是不是我的名字，追問之下護理師表示她放完熱水有加冷水，但我嚴重懷疑這個說法」。該名媽媽指出，女兒全身有25%的深淺二度燒燙傷，過了3個月色差仍很嚴重，直呼：「這根本就是忘記放冷水」。
「當下我難以置信，原以為孩子在醫院平安生下來後就會收到妥善照顧，媽媽就是負責休息」，媽媽崩潰指出，小孩因此事件住院19天，自己也哭了19天，院方還告知，孩子有7天觀察期（危險期），讓她產後憂鬱加劇。媽媽接著透露，在接小孩的當天，三總社工表示可以幫忙申請補助，但竟要轉介她到社會局，還問要不要燒香拜拜？連賠償意願也很低，媽媽怒轟：「25%的燒燙傷連大人都無法承受了，何況是小孩，我不懂三總為什麼可以這麼輕描淡寫的帶過？」
媽媽文末指出，「這3個月來我一直沒辦法放過自己，覺得是自己選擇去三總生而苦了孩子，晚上還會不自覺的夢到女兒燙傷後的畫面，眼淚也不自覺的流出來，但孩子不要怕，媽媽會保護你也會幫你討一個公道。你只要健健康康的長大就夠了」，並揚言準備傾家蕩產告到底。
事件曝光後，立即在網上掀起熱議，眾多網友直言「支持提告」、「太誇張了」。而《NOWnews今日新聞》記者稍早去電三總公關窗口皆未接通，不過據《UDN聯合新聞網》報導，內湖三總則低調表示，「因全案未徵得當事人同意或委託本院說明相關病情，為尊重病人隱私，不便對外說明」。