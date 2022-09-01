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三總幫新生女嬰洗澡二度燙傷！「屁股大面積脫皮」媽崩潰

▲一名媽媽表示，今年5月中她於三總內湖分院生下女兒後，怎料產後幾小時，醫師卻轉告小嬰兒洗澡時出現燒燙傷，全身有25%的二度燒燙傷，屁股大面積脫皮。（圖／翻攝自2022虎寶寶媽媽）
▲一名媽媽表示，今年5月中她於三總內湖分院生下女兒後，怎料產後幾小時，醫師卻轉告小嬰兒洗澡時出現燒燙傷，全身有25%的二度燒燙傷，屁股大面積脫皮。（圖／翻攝自2022虎寶寶媽媽）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-01 12:26:332022-09-01 13:20:59

對家長而言，新生兒的來臨是對未來新的希望，不過卻有一名媽媽昨（31）日在臉書貼文控訴，今年5月中她於三總內湖分院生下女兒後，因自己確診短暫與孩子分離，怎料產後幾小時，小兒科醫師卻轉告，小嬰兒洗澡時出現燒燙傷的情況，全身有25%的二度燒燙傷，屁股大面積脫皮，這名媽媽更控訴三總事後處理「輕描淡寫的帶過」，令她相當心痛決定提告。對此，《NOWnews今日新聞》今（1)日上午多次去電三總公關窗口都沒有取得聯繫，據《UDN聯合新聞網》報導，三總對此事僅說「不便對外回應」！

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一名媽媽昨在臉書社團「2022虎寶寶媽媽」上發文表示，她5月中在三總內湖分院生下女嬰，但當時確診，孩子僅在出生後看了幾眼就被護理師帶走，自己也住進隔離病房，不過孩子出生後幾小時，小兒科醫師突然來訪病房開始道歉：「小孩在嬰兒室洗澡時燒燙傷」。

媽媽在看完孩子受傷的照片後表示，「還不敢相信那個小孩是我女兒，因為嚴重到我心在淌血，不斷確認腳上的腳環是不是我的名字，追問之下護理師表示她放完熱水有加冷水，但我嚴重懷疑這個說法」。該名媽媽指出，女兒全身有25%的深淺二度燒燙傷，過了3個月色差仍很嚴重，直呼：「這根本就是忘記放冷水」。

▲（圖／翻攝自2022虎寶寶媽媽）
▲媽媽控訴三總事後處理「輕描淡寫的帶過」，令她相當心痛，決定提告。（圖／翻攝自2022虎寶寶媽媽）
「當下我難以置信，原以為孩子在醫院平安生下來後就會收到妥善照顧，媽媽就是負責休息」，媽媽崩潰指出，小孩因此事件住院19天，自己也哭了19天，院方還告知，孩子有7天觀察期（危險期），讓她產後憂鬱加劇。媽媽接著透露，在接小孩的當天，三總社工表示可以幫忙申請補助，但竟要轉介她到社會局，還問要不要燒香拜拜？連賠償意願也很低，媽媽怒轟：「25%的燒燙傷連大人都無法承受了，何況是小孩，我不懂三總為什麼可以這麼輕描淡寫的帶過？」

媽媽文末指出，「這3個月來我一直沒辦法放過自己，覺得是自己選擇去三總生而苦了孩子，晚上還會不自覺的夢到女兒燙傷後的畫面，眼淚也不自覺的流出來，但孩子不要怕，媽媽會保護你也會幫你討一個公道。你只要健健康康的長大就夠了」，並揚言準備傾家蕩產告到底。

事件曝光後，立即在網上掀起熱議，眾多網友直言「支持提告」、「太誇張了」。而《NOWnews今日新聞》記者稍早去電三總公關窗口皆未接通，不過據《UDN聯合新聞網》報導，內湖三總則低調表示，「因全案未徵得當事人同意或委託本院說明相關病情，為尊重病人隱私，不便對外說明」。

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