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是可忍孰不可忍！張善政今將提告鄭文燦、鄭運鵬

▲張善政表示，「是可忍孰不可忍」，今天登記後將由律師團到法院對鄭運鵬及鄭文燦按鈴控告「誹磅」、「意圖使人不當選」。（圖／記者李春台攝，2022.09.01）
▲張善政表示，「是可忍孰不可忍」，今天登記後將由律師團到法院對鄭運鵬及鄭文燦按鈴控告「誹磅」、「意圖使人不當選」。（圖／記者李春台攝，2022.09.01）

記者李春台／桃園報導

2022-09-01 12:03:052022-09-01 12:06:29

國民黨桃園市長參選人張善政近日因多年前任職宏碁時參與農委會5700萬研究報告遭控抄襲，桃園市長鄭文燦更指他不僅抄襲還A國庫。今（1）日一早張善政前往市選委會完成參選登記時表示「是可忍孰不可忍」，將由律師團到法院對鄭運鵬及鄭文燦按鈴控告「誹磅」、「意圖使人不當選」。

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張善政上午9時準時現身選委會，包括前台北市議員羅智強、議長邱奕勝、立委呂玉玲及黨籍議員參選人都到場支持陪同完成登記。會後張致詞表示，桃園不要被不好的力量綑綁，而是要向上提升，當初參選時就有朋友提醒他，若參選，面對的是民進黨國家機器，會用各種手段抹黑打擊。


張善政說，他當然知道會有這種作法，但他不怕，「以一個老百姓的心情，多麼希望執政當局是用良好政績爭取民眾支持，在選舉時投它一票，但事與願違」，這幾年大家看到醫療採購失當，甚至相關公文資料要封存30年；中共軍演擾台時，政府官員第一時間未發聲；最近還想用中介法來箝制網路，更糟糕的是他們提了一個沒有誠信的候選人來打擊我們的學術制度，這些都讓民眾對民進黨的期待轉成失望、唾棄。


張善政提到，最近這幾天對手開始透過媒體放話，指他10幾年前在宏碁的標案涉嫌抄襲，想要把抄襲的標籤貼到他身上，他不迴避、不閃躲，第一時間就站出來澄清事情原委，包括當年農委會資訊中心主任林貞也透過臉書發文迅速澄清，前東家宏碁也發聲明，但非常遺憾，對手視而不見，繼續用扭曲的言論打擊抹黑，甚至指他A國庫的錢。


「是可忍孰不可忍」張善政表示，在完成參選登記後，很快會到法院去針對鄭文燦及鄭運鵬按鈴提告，控訴他們誹謗及意圖使人不當選，希望以訟止謗的作法，讓選舉帶來的負面作法、抹黑能夠稍有收斂。

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