肯尼NOW星球／林冠綸再度同框肯尼哥！和許時清回顧南山

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許時清則笑說對林冠綸的第一印象是「原來打球可以那麼帥」，認為他打球奔放，個人動作華麗又極具個人色彩，並吐槽學長打球前用髮蠟設計造型讓當時從鄉下北漂的他大開眼界，全隊也都被傳染賽前要用髮蠟抓造型。
提到南山幫，就不得不提PLG的年度MVP，同時是球員工會的首任會長楊敬敏，林冠綸說高中時期自己像是球隊的康樂股長，楊敬敏則像是風紀股長，帶領大家一起練球，認為他數十年如一日都很自律，獲選年度MVP當之無愧，「我覺得這個獎如果不頒給他，也沒有本土球員有資格拿這個獎項，他拿這個獎的時候，我是很為他開心的，證明了他這些年的努力。」
許時清曾在《肯尼NOW星球》中爆料林冠綸把手放進洗衣機裡導致手指骨折，冠綸在節目中還原「骨折事件」，解釋是因為陪著許時清觸犯了南山的「禁忌」，兩人才雙雙骨折受傷？到底觸犯了什麼禁忌導致兩人掛彩休息了一個暑假？又是什麼原因讓林冠綸直呼「一定要上節目平反」呢？
回想起南山最累的訓練，防守滑步訓練讓許時清心有餘悸，林冠綸則認為除了高一每天晚上要測驗1600公尺外，跑圓通寺是南山人的共同夢魘，而他也自曝和許時清包辦全隊的倒數兩名，又為何讓他笑嘆「出來混總是要還的」？練球的時候又教了時清什麼讓他叫到學姊學妹都在看？精彩內容都在本週的《肯尼NOW星球》！