是否考慮參選總統？曹興誠：會努力改進台灣司法

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曹興誠分別計畫對2大保台計畫挹注6億及4億資金，至於剩餘的20億該如何運用？他坦言，當初喊捐30億加強台灣國防並非深思熟慮的做了很多計畫，是因為看到中共先前不斷對台灣海、空域實施實彈軍演非常生氣，「我一定要出來罵一罵，但罵一罵誰聽呢？只好花30億，捐30億話一出，大家就開始注意了。」
針對3百萬名「黑熊勇士」以及訓練出30萬名以上的「保鄉神射」2大計畫，曹興誠表示相關創辦人籌劃很久，內容很理想也很有遠見，因此透過資金挹注是希望能快速啟動計畫，擴大規模。他透露，資金用途還會再有其他的計畫，他也接到很多有趣的提案，日後會再公布，不過他強調，30億的目標離不開凝聚台灣的防衛力量。
針對2024年總統大選，媒體問及「認為台灣總統需具備哪些特質？蔡總統是個學習的榜樣嗎？」曹興誠回應，在一個民主社會裡，人民應該要重視的是制度問題，「去期待一個強勢且偉大的領導人的想法是錯誤的，這是威權的思想！」民主社會的可貴之處在於擁有健全、獨立的制度、司法以及各種民間組織，在民主制度之下，人民可以發揮自由的潛力。
他認為，民主的力量不在於多光榮的領導，而在於優良的制度，「與其去期待一個偉大的領袖帶領國家，不如關心國家制度。」曹興誠指出，很多人問他要不要選總統，他都說選總統需面臨極高的風險，擁有權力但責任更大，「我不會選總統，也不會期待台灣有一個偉大的總統，但是我期待台灣的各種制度」，因此除了抗共保台之外，他表示也會努力改進司法。