《嗨！營業中》炎亞綸嗨曬「2新血加入」！楊銘威也按讚
好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》，由原先《來吧！營業中》原班人馬庹宗康、炎亞綸、鬼鬼、姚元浩主持，而這次也加入兩名新成員莎莎、浩子，讓粉絲充滿驚喜又期待，目前正在屏東錄製中。今(1）日稍早，炎亞綸也興奮曬出大合影，不過更讓人注意的是，楊銘威也偷偷跑來按讚。
據了解，一推出就大受好評的《來吧！營業中》於7月中旬傳出好看娛樂和TVBS雙方理念不合，結果第一季播畢後，好看娛樂就帶走元老成員庹宗康、鬼鬼、姚元浩、炎亞綸另開新節目《嗨！營業中》。至於原節目則留下楊銘威，並找來知名製作人詹仁雄接棒，打算從原本經營餐廳的模式改成沙龍髮廊，不少藝人大咖Ella、修杰楷、徐若瑄以及《原子少年》成員都在邀請名單內。即便節目分家，但一舉一動均備受眾人討論與期待。
有趣的是，炎亞綸今就在臉書曬出合照，證實莎莎、浩子加入主持群，卻也能發現曾一起打拼的楊銘威也偷偷跑來按讚，所幸5人的情誼，完全沒有受到節目分家而影響。另外，好看娛樂也宣布《嗨！營業中》將在10/1於晚上8:00進行首播。網友紛紛留言「超強陣容～一家和樂一家親」、「是玩家組合嗎？」「莎莎 浩子 ❤ 期待破表啦！」「這個團隊…值得期待」」「我們全家都很期待」。（編輯：詹鎰睿）