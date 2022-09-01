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新台幣貶破30.5元！匯銀人士估：年底前有機會見31字頭

▲新台幣兌美元收盤價今（1）日貶破了30.5元，匯銀人士認為，一旦美元指數站上110之上，新台幣年底前有機會見到「31字頭」。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元收盤價今（1）日貶破了30.5元，匯銀人士認為，一旦美元指數站上110之上，新台幣年底前有機會見到「31字頭」。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-09-01 18:42:222022-09-01 18:52:21

美國聯準會（Fed）主席鮑爾近日更「鷹」派的談話，重燃市場對美激進升息的憂慮，9月一口氣升息3碼機率大幅攀升，也推升美元指數走高，新台幣兌美元光8月就貶值近5角，今（1）日收盤價更貶破了30.5元，收在30.531元，創逾33個月新低價，亦較前一交易日貶值9.6分。匯銀人士更預估，在市場預期美國9月升息3碼機率高，美元指數有望站上110以上，加上台美利差持續擴大，新台幣要回升難，外資恐續上演大逃殺戲碼，新台幣兌美元年底前有機會看到「31字頭」。

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原本8月市場預期在美國通膨趨緩之下，美國聯準會不再那麼「鷹」派，9月升息2碼機率高，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會再展「鷹」姿，宣示「強力」對抗通貨膨脹飆漲，重燃市場對美激進升息導致經濟衰退的擔憂，近7成預測台灣當地時間9月22日美國聯準會將再一口氣升息3碼。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前看來全球央行年會給的訊息，就是美國通膨只是短暫拉回，歐洲通膨仍在創新高，8月觸及9.1%的歷史新高，而且這勢必又會燒回到美國本土，這也是為何美國聯準會主席態度又明顯轉「鷹」的原因，顯然目前看來這氛圍，聯準會應該不可能縮手。

不僅如此，陳有忠說，美國拜登政府也給了聯準會主席尚方寶劍，即便犧牲一些經濟成長也無所謂，只要把通膨打下來就好，因此，現在聯準會唯一任務就是打通膨，絕對不能前功盡棄，就怕稍有喘息機會，通膨就死灰復燃。也因此，他預估，美國9月22日升息時，也會同步推升美元指數再走高，美元指數有機會站上110以上，往目標區113波段滿足點走。

至於台灣央行9月22日同樣將召開第3季理監事會議，是否會再度升息也引關注。陳有忠分析，目前看來央行還是會選擇副作用較少的方式，目前美國是用西藥積極升息，台灣央行6月採行中藥方式緩升，採「雙手策略」即調升利率半碼、存款準備率1碼的方式，這樣副作用較輕，也因價的部分沒有升太多，較不會傷到各行各業。

由於台灣不像美國已逐漸恢復正常生活，今年還是受到疫情干擾，邊境管制仍在，各行各業內需受到較大損傷，因此，他分析，如果央行一口氣升息1碼，對景氣殺傷力太大，加上11月還有九合一大選，執政黨基於選票考量也不敢。因此，他預期，9月央行貨幣政策仍會比照6月利率搭配存款準備率的調升，畢竟政策利率重貼現率宣示大於實質意義，現在金融業拆款利率仍很低，存款準備率則針對金融市場，尤其是銀行放款為主，讓貸放錢變少，游資自動收縮，況且台灣長期資金氾濫，濫頭寸一堆，就怕亂放貸，房價又亂漲，存款準備率可控制錢的量，也可有效抑制房市。

只是，若美國再升息3碼，台美利差持續擴大，新台幣貶值壓力恐更沈重，尤其新台幣兌美元在國際美元強勁走升，熱錢大舉匯出等因素影響下，8月累計貶值4.97角，貶幅達1.6%，原本市場預期短期央行應會守住30.5元心理關卡，沒想到今日收盤價就已貶破30.5元，盤中更一度下探30.538元，貶逾1角，終場收在30.531元，貶值9.6分，創逾33個月新低價。

匯銀人士認為，30.5元這個心理關卡一突破，可能引發新一波新台幣拋匯壓力，尤其若9月美國升息，並如預期一口氣升息3碼，在美元指數站上110以上，加上台美利差持續擴大之下，外資繼續上演大逃殺戲碼，新台幣年底前就有機會看到「31字頭」。

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