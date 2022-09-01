對抗威權體制和密室協商　鄭寶清發起「新黨外運動」

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鄭寶清表示，民主是對抗中國最好的利器，但現在當黨喪失了建黨精神，更喪失清廉、勤政、愛鄉土的核心價值，變成為了一人，甚至一派之私，形成威權體制，變成密室協商，面對這種壓迫，就要恢復新黨外運動，「當威權體制跟密室協商形成之後，民主革命已經變成人民的義務，希望大家一起來，讓台灣留下民主的火種，讓台灣能有機會再次發光發亮。
鄭寶清指出，1977年中壢事件，許信良讓民主政治在桃園發光，也在整個台灣發亮，期盼這次的選舉是一個誠信、勇敢的選舉，希望大家一起努力，讓桃園再次成為民主勝地，再次讓民主在桃園、在全台發光發亮。
徐榮淑以及許國泰站在身旁力挺，鄭寶清表示，今天就是要宣示他將和民主前輩發起新黨外運動，讓台灣站起來，真正為人民留下民主火種。他強調，一個黨不願意堅持它的民主、自由、法制、人權的時候，已經喪失建黨的精神，「我們往前走最大的力量就是來自核心價值」，當一個人沒有核心價值就會為非做歹、就會偏離人民需求。
鄭寶清說，民主政治很重要就是要在地、在行、在心，如果只是來這裡借個廁所就離開，不會瞭解人民的需求，選舉才遷戶口，都不是真的在為桃園服務，「我是生在此、長在此，向大家保證，我的埋骨還是在桃園， 表示我對這塊土地很有感情，會盡所有力量讓桃園往前走。」
對於登記參選之後將面臨黨紀處分開除黨籍，鄭寶清表示在他預料之內，很多前輩的黨籍也早就被開除。