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亞幣貶勢剎不住？外匯專家估人民幣恐破7

▲美中貨幣政策南轅北轍，在美中利差持續擴大下，外匯專家認為人民幣兌美元有機會看到「7字頭」。（圖／翻攝自Quartz）
▲美中貨幣政策南轅北轍，在美中利差持續擴大下，外匯專家認為人民幣兌美元有機會看到「7字頭」。（圖／翻攝自Quartz）

記者顏真真／台北報導

2022-09-01 18:43:352022-09-01 18:53:44

美元強勢走升好一段時間，原本在美國通膨回落下，稍失去進攻動力，但隨著美國聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會拋出未確定通膨見頂，甚至暗示9月將繼續強勢打壓通膨下，美元指數再創20年新高，資金回流美元潮也擴散至亞洲市場，人民幣兌美元更出現補跌，並已貶破6.9大關，也帶動亞洲貨幣跟貶。台新銀行首席外匯策略師陳有忠（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時更表示，在中美貨幣政策南轅北轍、利差持續擴大下，人民幣兌美元有機會看到「7字頭」。

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陳有忠說，亞幣這波貶勢是跟著人民幣在走，人民幣上半年相對比較沒有跌，上半跌較多的主要是日圓、韓元及東協貨幣像泰銖，新台幣則在中間，人民幣與星幣相對抗貶，現在人民幣算是搭末班車補貶，而且在人民幣貶幅加大下，也驅動亞洲貨幣貶值加大，而且從人民幣這波貶勢來看，就是要挑戰「7字頭」大關。

陳有忠進一步分析，由於中美貨幣政策可說是南轅北轍，美國持續升息，中國大陸8月中還調降中期借貸便利（MLF）和逆回購利率，還有貸款市場報價利率（LPR），美國升息、中國大陸降息，跟日圓情況一模一樣，只是人民幣上半年沒什麼跌，現在有點在補跌。

也因為中美貨幣政策不同調，更加劇美中利差擴大，陳有忠指出，原本中國大陸10年期公債殖利率比美國高，但5月就已反轉，現在不僅反轉還擴大，美國聯準會持續升息，10年公債殖利率又上去，中國大陸因放鬆銀根，10年期公債殖利率下滑，利差擴大就加速人民幣貶值空間。

因此，陳有忠認為，現在人民幣有點落後補貶，甚至人民兌美元有機會見到「7字頭」。至於何時會看到？他說，由於中國共產黨第20次全國代表大會（二十大）已敲定10月16日在北京召開，所以在這之前中國大陸有意控制，即便貶也不要貶破7，因此目前人民幣兌美元看起來也稍微休息，但這貶勢沒法改變。

同樣，也有匯銀分析，人民幣目前就是穩中走弱，中國人民銀行控貶意圖增強，不希望人民幣調整幅度過大，但在中美貨幣政策分歧擴大及中國大陸經濟前景黯淡的不利因素，人民幣貶值壓力沒有緩解跡象，近期人民幣中間價持續偏強，或表明中共二十大前監管層將努力保持人民幣匯率基本穩定，以遏止人民幣貶值的單向投機，市場普遍認為人民幣貶值趨勢難以實質性扭轉，短期可先觀察中間價是否會跌破6.9關口。

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