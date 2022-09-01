日本開放非團客入境！別急換日圓 專家估可能貶至145
日本宣布將於9月7日起開放非團客入境，也讓哈日族有所期待，即便目前還沒辦法馬上出國，有些人準備再搶一波日幣，尤其近來因美國聯準會（Fed）持續釋鷹下，市場預期美國將進一步擴大升息，日圓貶勢再起，一度來到139.67兌1美元，刷新24年新高。不過，目前市場普遍認為日圓還會再貶，外匯專家更認為日圓一定會挑戰140關卡，站上140後，下波就是挑戰145，而日圓兌新台幣換匯價在7月21日見到0.2192元，目前回到「0.22」字頭，即便不是最低價，相較過去仍算便宜，買不夠的人可再等等逢低布局。
美國聯準會7月底升息3碼後，在美國通膨率有下滑之下，美元指數一度漲多回檔，原本狂貶的日圓也出現反彈，從139.4反彈回到131.61價位。只是隨著聯準會主席在全球央行年會再釋出「鷹」，美元再度走強，一度再飆型109.48，日圓貶勢再起，更已貶破139兌1美元價位，一度來到139.67價位。台新銀行首席外匯策略師陳有忠（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，基本上日圓一定會挑戰140價位，如果站上140，下一波將會挑戰145兌1美元。
雖然日圓貶勢再起，但因美元走強，新台幣兌美元也貶破30.5元，也使得日圓換匯價從最低的「0.21」字頭，一度回到「0.23」字頭，現在又回到「0.22」字頭。台灣銀行日圓現鈔賣出價最低出現在7月21日，當時收盤價來到0.2192元， 之後回升到8月2日的0.2329元，然後再拉回至「0.22字頭」，今日盤中一度來到0.2218元，最後收在0.2227元。
由於日本首相岸田文雄已宣布9月7日開放「無導遊團客」，也讓哈日族有所期待，有些人準備也準再趁這波日圓貶值再買些日圓，為未來赴日旅遊消費做準備。雖然目前日圓兌新台幣換匯價不是最低，但與過去的價位相較，，現在「0.22」字頭還是相對便宜。
以去年高點0.2797元相較，換新台幣5萬元，現在可以多換4萬5754日圓現鈔，相當於新台幣1萬0189元。若與今年3月8日換匯價高點0.2493元相較，以換新台幣5萬元來說，現在可以多換到2萬3955日圓現鈔，相當於多賺新台幣5335元。