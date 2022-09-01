巷仔內／美元成全球最大吸鈔機　亞幣沒有競貶本錢　

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由於現在全球籠罩在「高通膨」陰霾，大家都很怕通膨太嚴重，如果競貶，即刻意放手讓貨幣貶值，這會讓輸入性通膨更難解決，尤其現在美國已把通膨議題釋放到全球，透過美元升息，讓亞洲貨幣面臨貶壓，各國央行都在解決通膨問題，根本沒有競貶條件及本錢，即便為解決高通膨，各國央行進入升息循環，經濟成長趨緩，甚至面臨衰退風險，但若再貶值恐加重通膨壓力，尤其輸入性通膨問題，因此，亞幣這波貶值只是跟價。
不僅如此，在美國聯準會持續升息，在利差擴大之下，也吸引熱潮回流美元，美元也成為全球最大吸鈔機，這也讓亞洲貨幣不貶也得貶，無法忤逆這個市場，沒辦法只有被迫跟著貶，但其實，大家都還在抗貶，就怕貨幣貶值購買力下降，加重物價上漲，也讓升息效果打折扣。
由於美國聯準會9月還會再升息，目前看來美國就是要全力打通膨，市場估計9月22日美國可能會再一口氣升息3碼，而當日下午央行也將召開第3季理監事會議，相較美國激進升息，台灣央行至今也只升息1.5碼及調升存準備率1碼，央行是否會採取更激進升息動作也值得關注。不過，目前市場看法不一，有的認為會比照6月模式，尤其現在新台幣也在貶值，貶值等於收新台幣、放美元，也等於有緊縮資金的效果，也有人認為升息幅度會加大至1碼。
除了通膨及經濟成長考量之外，別忘了台灣今年11月底還有九合一縣市首長大選，加上疫情可能又會再來一波，會不會再打擊內需，進而影響經濟，還有升息首當其衝的就是貸款族，尤其是房貸族，房價已夠貴了，物價飆漲，連貸款利率都節節高升，民怨四起，恐不利執政黨選情，但面對利差擴大，也得承擔外資持續匯出的風險，即便財金部會喊話，台股基本面仍好，但美國激進升息結果恐傷到經濟，股市要好也難，畢竟國際資金則是向錢看齊，哪有得賺就往哪裡跑。
此外，美國除9月預估會升息3碼之外，11月及12月還有利率決策會議，市場預期美國還會再升息，而台灣9月開完會後，接下來就是12月才會再開會，因此，要不要在9月利率多升一些？對央行來說，9月22日第3季理監事會恐面臨更難的決擇。