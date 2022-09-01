軒嵐諾會不會發陸警？基隆有一半機率受侵襲 關鍵看這點
強烈颱風「軒嵐諾」今（1）日開始慢慢減速，往南南東方走「下墜球」路徑向南偏轉，預計未來可能在琉球南方海面上滯留打轉後再慢慢轉向北北西方移動。由於軒嵐諾颱風逐漸合併南方的熱帶性低氣壓環流，中央氣象局預估，軒嵐諾颱風暴風半徑恐怕會擴大到300公里，而天氣風險管理公司也預期，軒嵐諾颱風在今日有機會達到第2次強度高峰。由於軒嵐諾颱風又大又強，加上距離台灣相當接近，極可能是以「擦邊球」的路徑掃過海上警戒區域，至於陸上颱風警報是否會發布？氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮認為，軒嵐諾颱風北上過程中不確定性高，一旦稍微往西靠近一點，接近石垣島附近海面北上，以目前颱風環流非常廣大的情況來說，暴風圈是有機會掃到台灣陸地邊緣，就有可能發布陸上颱風警報。
吳德榮強調，雖然軒嵐諾颱風確實有機會發布陸警，但最有可能還是「擦邊而過」機率最大，雖然仍有模式預估可能直接撞進台灣，但相對來說機率較小。值得注意的是，目前世界各國預估顯示軒嵐諾颱風北上過程中有偏西一點的趨勢，這就相當考驗氣象局，是否要發布陸上警報的決定相對困難。
吳德榮指出，無論軒嵐諾颱風是否有發布陸上警報，主要的影響並沒有太大改變，今起到週六（9/3）北台灣風雨只會越來越大，北部山區包括大屯山可能會出現很強的陣風，北部、東北部也可能出現連續多日的大量降雨，雖然有望舒緩北部缺水的情況，但山區要慎防坍方、落石及土石流。至於其他地區受到影響比較小，僅偶有局部陣雨。
根據氣象局最新預估，今起到週六是軒嵐諾颱風影響最明顯的時候，一旦路徑稍微偏西，對於東北角陸地威脅相對就比較大，基隆受到颱風暴風圈侵襲機率有50%，宜蘭有51%，新北市、台北市、花蓮縣分別約43~47%。未來幾天北部及東北部地區有局部大雨發生機率，其中基隆北海岸及北部山區受到地形影響，可能有局部豪雨發生機率，提醒民眾要特別留意。
氣象專家賈新興認為，由於軒嵐諾颱風往南轉向的距離比原先預估更南邊一點，加上未來停止後重新啟動加速還有變數，影響台灣時間可能拉長，海上警報時間有可能延後到週六清晨。至於陸上警報是否發布，要看颱風得轉後路徑是否有擺盪偏西一些，後續得密切觀察。