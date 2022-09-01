大啖「人體沙西米」！視覺超衝擊 紀培慧竟喊：滿好吃的
台灣服裝設計師陳科維（Alexander King Chen）時尚電影三部曲的第二支影片，由鳳小岳、紀培慧以及懷秋等人主演的《Are You In Heaven 你在天堂嗎？》片中群演大啖人肉，紀培慧語出驚人表示：「滿好吃的！」
鳳小岳在拍《Are You in Heaven你在天堂嗎？》時，同時也在拍《華燈初上》，但因為《你》片連兩天夜戲，讓他幾乎沒有睡覺。他憶起當時不覺得辛苦，反而說：「這是一個很有意思的創作，在台灣也比較少有機會用全英文的工作環境，再累都還是想接這部短片。」能與遠從美國而來的導演，還有紀培慧、懷秋等演員一同合作，都是他無法抗拒劇本的原因。
當身體出現疲勞狀況，他透露自己提神的方式就是「呼吸」，幼年時曾經在少林寺習武的他表示，在現場要轉換角色時，就是透過感受現場的溫度、氛圍，「注意自己的呼吸，和自己的呼吸找到新的連結，就可以讓我再進入到拍攝的狀態中」。
片中的他，被紀培慧和懷秋逼著加入吃生人肉的行列。他透露演員間的互動，都是現場討論而來的，雖然有一部分被剪掉了，但他還是覺得可以這樣即興創作非常有趣，印象最深刻的則是從服裝、道具、造型都相當精緻，像是片中的假人肉「很逼真，視覺上很衝擊。」不過紀培慧倒是樂在其中，「那是超市買來的火腿，其實滿好吃的，尤其是拍到最後，很累很想吃宵夜的」。