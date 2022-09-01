基本工資漲至26400！勞方：考量企業經營、勞資各退一步
基本工資連7年調升！勞動部今（1）日上午召開基本工資審議委員會，經委員會協商後，決議112年的每月基本工資由2萬5250元調升至2萬6400元，調幅約為4.56%；而在時薪方面，則由168元調至176元，調升幅度約為4.8%。勞方委員、全國產業總工會理事長江健興表示，勞方沒有堅持住2萬8000元是考量到企業經營，勞資雙方各退一步，並把物價指數（CPI）全額反映。
勞團原本訴求月薪調至28,000元、時薪調至186元。江健興說，開會花了很長時間充分討論，勞方的立場是CPI、通膨部分要全額反映；在經濟成長率則是勞資雙方各退一步，企業賺錢要與勞工分享，共同為台灣經濟打拚，因此資方也有讓步，政府會針對這部分作補貼。
至於勞方為何沒堅持住28,000元？江健興說，主要是考量到企業經營，且開會氣氛不怎麼好，最後仍由勞動部長做出裁決、勞資雙方退讓，政府會對中小企業的傷害進行補貼，希望這個決議有助於台灣經濟成長、提升勞工基本生活。
資方委員、中華民國全國工業總會代表何語僅拋下一句「給政府決定就好了」隨即離場。
學者委員、台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，今年的審議過程，仍然是全額反映消費者物價指數年增率、經濟成長率各半，但考量到資方確實受漲幅的成本影響，應考慮到企業經營的困難，所以有將一些金額回饋給資方，不然照理講今年應該是2萬6400多元，有將多的零頭回饋給資方。