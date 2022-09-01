基本工資仍未達3萬！許銘春：疫情影響、務實中追求理想

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許銘春指出，本次會議，勞方委員認為，因為物價上漲，今年調升基本工資的效果，被通膨稀釋，且經濟成長的果實是勞資雙方共同努力而來，應該勞資共享。
資方代表表達，認同通膨壓力對勞工的影響，但相對也造成企業的生產成本增加、利潤減少，更應顧及那些尚未完全從疫情衝擊恢復過來的產業。
學者代表則考量近期物價上漲，消費者物價指數年增率應充分反映，以達到基本工資保障弱勢基層勞工生活所需的目的，而經濟成長的果實亦應適度與勞工分享。
許銘春說，今年調幅是考量到全額反映CPI 2.92%，以維持基層勞工實質購買力，經濟成長的果實則各分一半，以主計總處預測今年經濟成長率3.76%的一半來算，兩者相加後應該是26,462元，但考量未來經濟受疫情、國際等不確定因素，因此在這部分「有分享、有體諒」，抓出整數26,400，時薪也比照月薪，以相同比例調整。
許銘春提到，政府允諾勞雇雙方，將比照去年作法，對疫情受創嚴重的產業，提供配套措施、補貼，由就業安定基金支付，相關細節會再跟經濟部討論，並參酌資方團體意見，以因應產業現況。她說，政府補貼是不得已的作法、為疫情限定。
勞動部指出，本次每月基本工資調升至26,400元後，預估約有175.21萬名勞工受惠，預計每年勞、資、政府合計增加約212.82億元；至於每小時基本工資調升至176元，預估約有57.46萬名勞工受惠，預計每年勞、資、政府合計增加約71.02億元。
勞動部強調，自蔡總統上任以來，每年檢討基本工資並且逐年穩健的調整，連同本次會議結論，基本工資月薪將有7次調整，由上任前的20,008元提升到26,400元，調幅約達31.9%；時薪調整8次，由原來的120元提升到176元，調幅約有46.7%。
針對蔡總統提出月薪達3萬元，任內能否達標？許銘春說，這是總統在106年與財經記者茶敘時，提到讓年輕人月薪達到3萬是她的夢想，勞動部也往這個理想邁進，但沒想料到會有疫情，還持續了3年，旅遊、服務業都面臨經營困境，因此在審議基本工資時，需要「在務實中追求理想」，像109年審議調幅不到1%，去年GDP不錯，就充分反映，調幅5.21%為15年來最高，而今年經濟情況詭譎，製造業沒那麼好、內需產業還沒回補，因此考量更複雜，在邁進理想的同時，也務實接受產業困難，以免國內就業市場受衝擊，但勞動部明年會繼續努力。
針對勞團呼籲速訂《最低工資法》。許銘春回應，會與行政院再溝通，盼徵詢勞資意見、達成共識。