林襄紅遍日本「女生也超愛」！日男點臉蛋3關鍵 她全中
林襄長相甜美，且擁有傲人身材，因此擄獲不少粉絲的心，她日前上節目《同學來了》也分享自己被日本女模特兒稱讚「長得很像」而爆紅，一夜暴漲10萬多名粉絲，對此，男來賓木村正太也透露日本人最喜歡的臉蛋有「3個關鍵點」，而林襄剛好全都符合，難怪日本男女都超愛她。
林襄日前上節目《同學來了》引起現場暴動，而來自日本的男來賓一樹當時也表示，之前和林襄曾在其他節目遇到，他就在社群PO出大合照，豈料被日本髮型師問「欸，你怎麼可以跟林襄一起上節目？你有這麼紅嗎」，證實林襄在日本有一定知名度。
而同樣來自日本的另一名男來賓木村正太也透露，林襄完全命中「全日本人喜愛的女生長相」，因為日本人非常重視3個關鍵點，第一「瀏海」、第二「雙眼皮大眼睛」和第三「臥蠶」。
而木村正太一講完，主持人安心亞也馬上直呼「林襄都有」，難怪林襄在被日本女模特兒稱讚「長得跟我很像」時，暴漲的10萬名粉絲當中，有九成都是女性。
此外，小鐘也大讚林襄不僅長得漂亮，就連個性也很好，「她之前常上我那個友台節目，我有一次說每次過年我就很煩惱，回去都會被問有沒有女朋友，就覺得很煩」，當時林襄就馬上回「鐘哥我可以陪你回家」，雖然只是隨便講講，但也讓小鐘感到很溫暖。（編輯：郭佩蓉）