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超大咖女歌手現身日月潭　網友：不知明星在身邊

▲大咖女星出沒日月潭。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲大咖女星出沒日月潭。（圖／任家萱 Selina臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-01 14:11:482022-09-01 14:34:33

40歲「正能量女神」任家萱（Selina）近日帶爸媽到日月潭渡假，小7歲圈外男友徐先生看似沒有愛相隨，沒想到，旅程中，任爸一句話，竟把Selina惹毛，她淡淡地說：「真想把他推下游泳池！」

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Selina和爸媽入住知名5星酒店，欣賞日月潭美景、品茗，共度難得的天倫時光，Selina感性地說：「小時你們帶我去玩，長大了我帶你們玩。」她透露，任爸撿了一朵雞蛋花，親手插在她的帽子上，說這樣拍照更漂亮，正當Selina感動到紅眼眶，任爸下一句說：「妳的小腹比妳媽還大...該減肥了！」

▲Selina帶任爸、任媽遊日月潭。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲Selina帶任爸、任媽遊日月潭。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲任媽幫Selina拍照。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲任媽幫Selina拍照。（圖／任家萱 Selina臉書）
聽到任爸這一句話，Selina說：「我真想把他推下泳池！還好，愛戰勝了我的憤怒鳥，爸爸目前依舊身體康健。」不改耍寶性格。今（1日）Selina在粉專坦言，帶爸媽旅行好緊張，怕兩老無聊又太累，規劃行程比自己工作還認真，還好整趟行程下來，爸媽吃飽喝足，露出滿意的笑容，而她回家睡了一天，瘦了一圈，小腹也變小，算是意外收穫。

▲Selina說，任媽很愛拍照，更會自拍。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲▼Selina說，任媽很愛拍照，更會自拍。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲▼Selina說，任媽很愛拍照，更會自拍。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲Selina表示，看到照片中大家的笑容一切都值得。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲▼Selina表示，看到照片中大家的笑容一切都值得。（圖／任家萱 Selina臉書）
▲▼Selina表示，看到照片中大家的笑容一切都值得。（圖／任家萱 Selina臉書）
Selina表示，從南投回來第二天，爸媽已經在家庭群組邀約去墾丁，「我先暫時已讀不回好了（裝忙）！開玩笑的，其實已經訂飯店也在規劃行程了！」網友留言：「任爸帶了幾件吊嘎？」、「近日也帶爸媽去玩花東，完全能了解妳的心情」、「好生動的分享」、「那裡的遊客不知道大明星在身邊」、「爸爸媽媽身體健康就是一件非常棒的事」！（編輯：楊穎軒）

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