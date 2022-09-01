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國際論壇暢議2050淨零循環願景　高雄朝永續零碳世界邁進

▲高市府環保局舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」。（圖／高市府環保局提供）
▲高市府環保局舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」。（圖／高市府環保局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-01 14:00:49

為達2050淨零排放目標，高市府環保局今（1）日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，高雄市長陳其邁、行政院環境保護署副署長蔡鴻德，以及英國、荷蘭、澳洲、德國、美國等在（駐）臺代表與產業界代表等人皆出席，1000多人共聚一堂，透過倡議及專題發表，啟動各界對話，讓市民朋友及各界見證高雄市積極朝 2050淨零排放目標及循環經濟城市邁進的企圖與決心。

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陳其邁在倡議時表示，「2050淨零排放」已是全世界大部份國家面對氣候變遷共同的行動，是挑戰也是機會。高雄市曾是台灣重工業發展的火車頭，但我們面對「淨零」挑戰選擇承擔面對採取果斷行動。高雄將以「能源、產業、生活、社會」四大轉型為架構，透過市府層級成立永續發展委員會、綠電小組以及產業淨零大聯盟等架構凝聚共識，整合各部門政策、產業資源及減碳技術，強化跨界交流及合作，以實際行動共同朝淨零排放目標努力。

環保署副署長蔡鴻德則表示，淨零過程中提升能源效率及節約能源的重要性，並強調中央、地方、企業、學校與國際合作間的伙伴關係，一起行動、行動、再行動，共同推動台灣環境之淨零碳排及永續發展。

▲各國代表與高雄市長共同倡議。（圖／高市府環保局提供）
▲各國代表與高雄市長共同倡議。（圖／高市府環保局提供）
英國在台辦事處代表鄧元翰在倡議時表示，英國將因應氣候變遷視為內政和外交政策的重點之一，2019 年英國成為第一個立法實現淨零目標的主要經濟體，淨零策略也藉由讓無碳替代品變得更經濟實惠，以確保弱勢族群能到政府的保護。

荷蘭在台辦事處副代表白瑞樸表示，荷蘭立下2050年達成100%循環經濟，而第一步是於2030年將原物料使用減半，並轉型為對氣候傷害較小的低碳經濟。澳洲駐台辦事處副代表劉溯源指出，澳洲預計 2030 減少 43%溫室氣體排放量，並透過制定新策略以扶持新型清潔能源產業發展及既有產業脫碳。

德國在台協會副處長陶愛瑪表示，德國在2020年透過立法，期望於2038年前逐步減少煤使用量，而現今德國電力結構以再生能源中的風力發電和太陽能為主。美國在台協會高雄分處處長黃東偉指出，美國藉由快速資源整合、科技創新，基礎建設以協助世界轉換使用乾淨能源，而美國總統拜登提出的氣候目標，在2050達成淨零排碳前，先於10年內達成一半目標。

另外，本國企業日月光、中鋼、中油、台電代表倡議時，均以2050年達成產業淨零為目標，致力於低碳技術的研發與製程的改進，未來將可分享其減碳技術及資源于下游產業及供應鏈，打造低碳產業鏈，達到環保經濟雙贏的局面。

市長陳其邁最後總結表示，由各國與會者倡議內容，可以感受到面臨氣候變遷衝擊急迫性。達到淨零排放的過程一定需要每個人的參與，呼籲民眾從生活食衣住行育樂方面一同響應淨零綠生活，公部門也會制定相關政策協助轉型過程受影響的弱勢族群。也期許未來能透過更多國際間或產業供應鏈間的合作，齊心齊力為了我們的地球採取具體措施減少溫室氣體排放，以建立更健康安全的永續零碳世界。

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