國際論壇暢議2050淨零循環願景　高雄朝永續零碳世界邁進

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環保署副署長蔡鴻德則表示，淨零過程中提升能源效率及節約能源的重要性，並強調中央、地方、企業、學校與國際合作間的伙伴關係，一起行動、行動、再行動，共同推動台灣環境之淨零碳排及永續發展。
英國在台辦事處代表鄧元翰在倡議時表示，英國將因應氣候變遷視為內政和外交政策的重點之一，2019 年英國成為第一個立法實現淨零目標的主要經濟體，淨零策略也藉由讓無碳替代品變得更經濟實惠，以確保弱勢族群能到政府的保護。
荷蘭在台辦事處副代表白瑞樸表示，荷蘭立下2050年達成100%循環經濟，而第一步是於2030年將原物料使用減半，並轉型為對氣候傷害較小的低碳經濟。澳洲駐台辦事處副代表劉溯源指出，澳洲預計 2030 減少 43%溫室氣體排放量，並透過制定新策略以扶持新型清潔能源產業發展及既有產業脫碳。
德國在台協會副處長陶愛瑪表示，德國在2020年透過立法，期望於2038年前逐步減少煤使用量，而現今德國電力結構以再生能源中的風力發電和太陽能為主。美國在台協會高雄分處處長黃東偉指出，美國藉由快速資源整合、科技創新，基礎建設以協助世界轉換使用乾淨能源，而美國總統拜登提出的氣候目標，在2050達成淨零排碳前，先於10年內達成一半目標。
另外，本國企業日月光、中鋼、中油、台電代表倡議時，均以2050年達成產業淨零為目標，致力於低碳技術的研發與製程的改進，未來將可分享其減碳技術及資源于下游產業及供應鏈，打造低碳產業鏈，達到環保經濟雙贏的局面。
市長陳其邁最後總結表示，由各國與會者倡議內容，可以感受到面臨氣候變遷衝擊急迫性。達到淨零排放的過程一定需要每個人的參與，呼籲民眾從生活食衣住行育樂方面一同響應淨零綠生活，公部門也會制定相關政策協助轉型過程受影響的弱勢族群。也期許未來能透過更多國際間或產業供應鏈間的合作，齊心齊力為了我們的地球採取具體措施減少溫室氣體排放，以建立更健康安全的永續零碳世界。