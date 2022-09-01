台灣媽媽再出擊！歐巴桑聯盟捲土重來　湊錢完成登記

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4年前，歐巴桑聯盟的6位候選人，在台中市各自拿到3%至6%的得票率，是各縣市得票率最高。今年「小歐盟」捲土重來，在山線、海線、屯區、城區各推出一位候選人，透過路口宣講時向加油打氣的市民募集幾10、100元的小額捐款、二手物資馬拉松募款活動等，歷經120天終於募得選舉保證金共80萬元。
4人今天辦理登記，以「蝦米小民『睬』政治，合力對抗大『金』魚」為意象主軸。藉由「蝦米」台語諧音「是啥物、為啥物、創啥物…」傳達小歐盟集眾人小額所託之力、不畏艱難打破金權（金魚）政治、努力為小民發聲等訴求。
4名參選人中，清水梧棲沙鹿的陳怡萱自小生長在農家，她憂心共有的文化記憶逐漸消失，要傳承台灣土地的記憶給下一代；東區南區議員候選人張鈺偵，以教育工作者角度觀察台中市兒少事件現況，將推動「善待兒童，兒虐不再，老師上班不過勞，家庭育兒有支持，共創兒童友善的城市。」
第2次參選的大里霧峰議員薛安琪是親職教育工作者，出身藍領家庭，未來將積極爭取多元托育系統深入社區鄰里及產業園區，支持親職喘息、讓勞工安心生養。潭子大雅神岡區黃郁芩是上班族媽媽，她的參政目標是「讓爸媽放心工作、安心育兒」，同時支持18歲公民權，主張青年有權參與跟自己相關的決定。