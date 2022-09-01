中市狼師案　議員要求議會組調查小組

近日台中市黃姓校長疑似性侵學生風波如雪球般越滾越大，市府局處首長發言也屢屢惹議，引發社會群起激憤，台中市政府的行政效能更是備受質疑，民進黨市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任根據「臺中市議會專案小組設置及處理辦法」規定，提案要求成立黃姓校長疑似性侵學生案議會專案調查小組。要透過議員監督的力量，力求釐清事情真相與調查過程中的爭議。

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黃守達、謝志忠指出，被害人早在今年 4 月就向市府提出檢舉，並希望市府能予以擴大調查。但市府百般拖沓，未依教師法即時將涉案校長停職。調查過程中「被調查人」頻頻騷擾被害人，並持續使用校方電話騷擾證人與受害者家屬，教育局也未有積極應對作為，不僅造成案件相關人士的困擾，也極可能阻礙案件的調查。

張耀中、張玉嬿不滿表示，盧市府無視被害人多次表達因追溯期已過，不願提告讓司法為狼師背書，也不願再反覆面對偵查壓力的心聲，直接於 8 月 26 日將全案函送台中地檢署告發。過程相當粗暴，全然缺乏處理性平案件該有的細膩。而被害人期望的擴大調查，教育局拖到 8 月 24 日才對外宣稱要普發調查信，那這之間的四個月到底都在做什麼？

王立任質疑，盧市府若真的站在被害人這邊，為何自始至終都無視被害當事人的意願？已有前後橫跨十年時空之不同受害者，對同一「被調查人」提出性別事件調查申請。然而檢視時程，市府卻未即時啟動擴大調查機制，也未將其併案處理，與其所宣稱之「追究到底，嚴懲重辦」顯然有相當的差距，社會的諸多質疑，都未見市府給出明確說明，盧市府到底在閃避什麼？