羅智強怒嗆鄭運鵬：如果張善政沒拿錢你要不要退選？

國民黨桃園市長參選人張善政今（1）日前往桃園市選委會登記參選年底桃園市長選戰，除了議長邱奕勝以及黨籍立委和市議員參選人陪同之外，前台北市議員羅智強也到場力挺，羅智強致詞時高喊，「我相信張善政，我支持張善政」，羅智強還喊話民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，希望國家機器啟動調查，如果張善政沒有拿錢，鄭運鵬你要不要退選？
羅智強致詞時高喊，「我相信張善政，支持張善政」。這次民進黨狂開「瘋狂趙高」模式，拼命指鹿為馬、顛倒是非，只有一個原因，就是因為他們左手握有《數位中介法》，右手握有「數位東廠部」，即使《數位中介法》已經因為民怨暫時歇下腳步，但是數位東廠部已經開始鋪天蓋地的打擊在野的力量，並引發了寒蟬效應。羅智強同時舉例，台南2名英勇警察殉職的時候，民進黨第一時間的反應是成立217的數位東廠部，可是大家知道嗎？217億已經可以養一個警政署了！
羅智強說，民進黨是雞蛋裡挑骨頭，但重點不在雞蛋裡有骨頭，而是想要把雞蛋打破。羅智強指出，這幾天張善政院長堅定、快速、清楚、自信的回應，跟當初林智堅那種閃躲、迴避，非常怯懦的反應，完全是天壤之別。
羅智強表示，張善政窮得只剩下清白，張善政窮得只剩下專業跟能力，請桃園民眾看清楚今天民進黨這種指鹿為馬的做法、顛倒是非黑白，羅智強說，「我支持張善政院長就是提告」。
羅智強最後喊話，鄭運鵬說張善政拿了5700萬，張善政說他一毛錢都沒有拿，張善政如果被證明拿錢，我羅智強站出來要他退選。如果張善政沒有拿錢，鄭運鵬你要不要退選？羅智強說，既然國家機器這麼厲害，就把張善政所有的資金流向全部調出來，如果有任何的錢如鄭運鵬所說，進到張善政的口袋裡面去，就請鄭運鵬拿出來給大家看，如果沒有就是「意圖使人不當選」。