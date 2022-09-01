Jay Park真的要來台！同框原子少年與HUR 時間、地點曝
「太空港音樂藝術嘉年華」將於10月8日至10日在台北大佳河濱公園登場，三天領軍壓陣的「首席指揮官」的卡司更是讓人瞠目結舌，其中特別邀來南韓性感女王泫雅，與她的未婚夫DAWN、南韓饒舌天王Jay Park（朴載範）、美國百億串流情歌王子Lauv首次來台獻唱，再加上台北超過20位人氣歌手包括J.Sheon、高爾宣、婁峻碩、Julia吳卓源、原子少年、HUR齊聚一堂。
多次來訪的南韓性感女王泫雅這次並非隻身前來，為了給樂迷驚喜的她特別攜手自己未婚夫、也是南韓知名音樂人DAWN「雙宿雙飛」蒞臨寶島，從未在任何地方同台演出的他們更特別為「太空港音樂藝術嘉年華」，獻出小倆口在海外首次公開合體演出。日前在IG直播時鬆口宣布「我們很快就要來了！」的南韓饒舌天王Jay Park（朴載範）讓得知消息的樂迷集體尖叫， 這次應「太空港」三度來台開唱的他可說未演先轟動，更特別找來子弟兵MVP（Nauty One, Gonzo, Shorty Force, Xion, Terry）擔任嘉賓助陣並第一次合體演出，再加上人氣rapper pH-1朴俊元，為活動投下重量級的震撼彈。
除了力邀來自全球各地的人氣天王天后歌手齊聚「太空港」，這個被譽為亞洲版「科切拉音樂節」的「太空港音樂藝術嘉年華」，更號召一流頂尖潮流音樂人及歌手共襄盛舉，其中包括：吳青峰、J.Sheon、蔡詩芸、高爾宣、婁峻碩、Julia吳卓源、派偉俊、原子少年、Aden Wang、HUR、陳忻玥、莫宰羊、血肉果汁機、麋先生、怕胖團、粗大Band、琳誼Ring、Ray黃霆睿等，多達20組歌手一字排開皆是現今年輕世代最愛的音樂偶像，華麗陣容讓人非常期待演出。