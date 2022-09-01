太感心！《原子》金星魅力發威 粉絲募資2天突破200萬
「即使不是冠軍，仍是太陽系最閃亮的行星！」在男團選秀節目《原子少年》裡一鳴驚人的金星，唱跳實力兼具，10位少年擁有各自不同光芒，以剛柔並濟的特性，成為全亞洲選秀裡獨一無二的新勢力，最後雖未能以冠軍團出道，依舊獲得眾多邱比特（粉絲名）的喜愛，在他們公布粉絲募資計畫後，短短2天就獲得700多人贊助，獲得金額近230萬元的資金，堪稱台灣選秀之光！
金星從節目起初的海選，集結美聲成員的Nelson、巴比、廖學文，以及跳舞高手藍弟、許孟維、蔡朕、鄭明德、Yori、梁善鈞、洪定義，10位選手各擅其職，不管上場人數多寡，在《Whole New》舞台近全數成員表演依舊無懈可擊，能帥、能美的舞台魅力，瞬間擄獲全場目光，雖詞曲創作力稍遜於其他星球，但金星整體表現可圈可點。
未能以冠軍團出道，經紀公司仍將為金星打造團綜《金星號飛船》，除了綜藝路線之外，為了讓金星少年們繼續唱跳的夢想，在網紅「到處都是瘋女人」成員Apple的強力號召下，舉辦為期40天公開募資計畫，讓粉絲們表達對偶像的支持，一起朝夢想邁進，計劃設定200萬元拍2支MV、400萬元加碼打造2支全新單曲、500萬元發行實體專輯、600萬元舉辦專屬見面會等目標，沒想到短短2天就募得逾200萬元款項，顯見金星的魅力驚人。
Apple、藍弟、孟維等人昨（31）日在直播宣傳募資計畫及未來活動規劃，逐一答覆粉絲們提問，並感謝鐵粉們的應援，將口號化為實際行動，力挺自己喜愛的少年，但也叮嚀邱比特們應援時要盡力而為，不要超出經濟能力範圍，和金星一起繼續努力。這也是《原子》繼冠軍團天王星、人氣團地球、加盟種子的水星出道後，依舊靠自己努力奪目耀眼的第四團，不只募資網頁設計精美，Apple透露，粉絲未來還可以透過App跟偶像互動、獲得獨家消息，運用新媒體打破與歌迷間的隔閡，堪稱台灣選秀史上的里程碑。（金星募資網址：https://bit.ly/3wHBSZk）。