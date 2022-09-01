基本工資調漲定案！商總許舒博喊話政府放寬補助規定

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許舒博對於此結果大表無奈，他指出，基本薪資漲4.56%，勞、健保與勞退跟著漲，全球景氣受地緣政治衝擊，導致原物料上涨、美國升息等因素影馨，電價也可能再漲，雇主為反映成本，自然調高售價，物價就跟著高漲，通肜勢必更加嚴重，餐飲、旅館、批發零售業等服務業將過得更艱辛，恐造成更多無薪假或失業人口，更多人轉做外送，未來服務業缺工情形將更加劇。
許舒博提到，勞工基本月薪自2011年以來已經調漲43%，在獲利的前提之下，資方可以接受因物價上漲而調漲薪資，與勞工共享獲利果實，然而，疫情影響逾2年，服務業受創倒地的企業比比皆是，在邊境尚未解封情況下，要内需累虧兩年多的服務業業者配合調漲基本工資，許舒博認為「完全沒道理！」
許舒博說，在疫情重創以及全球經清不佳狀態下，訂定基本工資調幅應更審慎，也更應該運用實際的數據，如原物料，考量產業間發展的優劣，在不同情況下定義出規範，讓每一年的基本工資調漲幅度雙方都認同，減低勞資對抗。
對於今年的基本工資調漲會議，許舒博表示，「這是歷史以來最平靜的一次」，勞資雙方在會議議程中，充分展現彼此的誠意，也是唯一一次勞團並沒有到工總、商總樓下抗爭。
他也非常感謝，會議中勞工委員主動提出希望政府部門關切中小企業，在疫情期間受困、虧損的狀況，且提醒薪資調漲以後要進行補貼、措施，讓他們可以稱過這陣痛期。對此，許舒博認為，「這是非常良善的開始」，基本工資調漲會議本就不應淪為勞資雙方的鬥爭，也希望將來的會議不要造成勞資對立。
商總日前調查旗下會員針對2023年的基本工資的看法，達65%的會員反對調漲基本工資，即便同意接受調漲基本工資的企業，也僅能接受在3%以內，不然餐飲、旅館、批發零售業等業者只會經營得更加艱辛，調幅過高易造成螺旋效應，業者轉嫁調漲民生物價，反而衝擊邊際勞工之支配所得，後續影響除了引發通膨更加嚴重外，失業潮、缺工潮也會陸續出現，對勞工反而不利。
許舒博坦言，雖然今天決議的最終調幅，與勞資雙方的期待上有落差，無法符合勞方要求的基本月薪2萬8千元，也與資方原先設定的3%以下有點距離，但既然大局已定，也只能全力配合。
不過，對於政府補助中小企業的配套措施，許舒博建議，應該要放寬規範，讓更多實際受困的中小企業，不要因為門檻太高、規定繁鎖，造成補助「看得到，吃不到」，過去只有20%的受困產業得到補助，其他還有80%的業者幾乎無法申請，建議將來經濟部協調細項時，應該把範圍放寬、規定放鬆。
他指出，今天勞動部長許銘春有在會議中承諾會與經濟部協商，放寬補助規定，許舒博喊話許銘春「必須要實現承諾！」
與此同時，許舒博也希望此次基本工資調漲，不要影響基本物價，尤其底層物價。他說，有些產業認為工資調漲會傷及到成本問題，許舒博公開呼籲所有店家，「千萬不要將工資調漲問題轉嫁給消費者」，歡迎受困產業與商總溝通，商總會主動協助取得補助。
許舒博最後再次呼籲，政府應該要致力於穩定物價，做好國內企業經營環境，一旦企業穩定經營獲利，展店、擴大徵才、接著加薪，民眾安居樂業，政府稅收也會提高，獲得勞、資、政三贏的結果。