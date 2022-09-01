中市社會住宅退租刁難　議員批市府搶錢

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張耀中表示，住在南屯區「南屯精科樂活好宅」的9樓蕭姓租戶，在今年3月退租時，自認很用心保護房間，所以牆面看起來乾淨明亮，但是仍被管理公司的翁姓經理要求每面牆重新上漆費用1000元，9面牆共計扣款9000元。蕭姓住戶提出質疑時，翁姓經理回應「會交由市政府的專員做審核」。
另外住在同棟11樓的陳姓租戶則控訴，他在入住時買了冰箱並且靠牆放置，今年8月10號退租時，余姓點交人硬要說冰箱造成污漬，要求償1000元。
張耀中說，兩位租戶都質疑「每面牆1000元」的標準何來？什麼樣的狀況必需重新粉刷？但是管理公司都無法給予明確說明，這讓租戶非常不滿，直言市府是在搶錢嗎？
張耀中強調，提供好又方便的社會住宅是居住正義的展現，也是政府對年輕人表示友善的最直接方法之一，以德國來說，他們的社會住宅佔全部住宅總數的50%，但是台中市的社會住宅蓋得太少，台中市現有住宅存量約108萬戶，以學界普遍認同的「社會住宅應佔住宅存量至少5%」計算，台中市社會住宅至少應達5萬4000戶，但是台中市目前已完工、施工中、籌備中的社會住宅竟然只有7000戶左右，1%都不到，這很有繼續努力的空間。
張耀中說，根據統計，2021台中市租金補貼的申請數是2萬5725戶，但是核準率僅達71.72%，達1萬8450戶，在6都中敬陪末座，也不及其他縣市的80.07%，這對經濟相對弱勢的市民來說非常不友善，仍有很大的成長空間。
議員王立任表示，蔡其昌市長候選人已經提出社宅要倍增，四年將要蓋8000戶的社會住宅來幫助年輕人，反之盧市長四年內卻只有900多戶，王立任問市府未來將有何規劃？能來幫助到臺中市民以及年輕人們。