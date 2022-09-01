中市社會住宅退租刁難　議員批市府搶錢

▲社宅租戶退租，牆面看起來乾淨明亮，被管理公司要求重新上漆費用1000元，9面牆共計扣款9000元(圖／張耀中提供2022.9.1)

社會住宅給年輕人住是居住正義最佳展現，今(1)日台中市議員張耀中、王立任等人聯合質詢時踢爆指，中市府為德不卒，常有租戶退租時被刁難，有住戶退租時牆面看起來乾淨明亮仍被求償重新粉刷牆面費用，有租戶因為冰箱靠牆導致牆面有少許污漬也被罰錢，讓經濟相對弱勢的年輕住戶大呼市政府搶錢。都發局長黃文彬表示，將進行了解。

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張耀中表示，住在南屯區「南屯精科樂活好宅」的9樓蕭姓租戶，在今年3月退租時，自認很用心保護房間，所以牆面看起來乾淨明亮，但是仍被管理公司的翁姓經理要求每面牆重新上漆費用1000元，9面牆共計扣款9000元。蕭姓住戶提出質疑時，翁姓經理回應「會交由市政府的專員做審核」。

另外住在同棟11樓的陳姓租戶則控訴，他在入住時買了冰箱並且靠牆放置，今年8月10號退租時，余姓點交人硬要說冰箱造成污漬，要求償1000元。

張耀中說，兩位租戶都質疑「每面牆1000元」的標準何來？什麼樣的狀況必需重新粉刷？但是管理公司都無法給予明確說明，這讓租戶非常不滿，直言市府是在搶錢嗎？

張耀中強調，提供好又方便的社會住宅是居住正義的展現，也是政府對年輕人表示友善的最直接方法之一，以德國來說，他們的社會住宅佔全部住宅總數的50%，但是台中市的社會住宅蓋得太少，台中市現有住宅存量約108萬戶，以學界普遍認同的「社會住宅應佔住宅存量至少5%」計算，台中市社會住宅至少應達5萬4000戶，但是台中市目前已完工、施工中、籌備中的社會住宅竟然只有7000戶左右，1%都不到，這很有繼續努力的空間。

張耀中說，根據統計，2021台中市租金補貼的申請數是2萬5725戶，但是核準率僅達71.72%，達1萬8450戶，在6都中敬陪末座，也不及其他縣市的80.07%，這對經濟相對弱勢的市民來說非常不友善，仍有很大的成長空間。