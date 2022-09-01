基本工資連7漲！勞陣：仍有增長空間、籲訂定最低工資法

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勞陣指出，今天基本工資審議委員會雖作成持續調整的決議，而正本清源之道是儘速完成最低工資法的立法，讓未來的調整更加制度化。
部份社會輿論認為，基本工資的調整將造成勞工失業、企業出走惡果，甚至造成通膨的持續惡化。
勞陣表示，基本工資包含今年已連續7年調整，不僅未出現反對者擔憂的勞工失業、企業出走惡果，前6年來持續有感的調漲，反而讓台灣的經濟更加活絡、更有機會擺脫長期以來低薪的困局。
因此，社會各界應正面看待調高基本工資對於解決低薪及促進經濟發展的正面效益。此外，此次通貨膨脹的原因主要為國際因素，與基本工資調整與否關係甚微，反而是薪資調升幅度跟不上通膨，再加上資方沒有分享經濟成長的果實，勞工沒有獲得合理分配，薪資負成長越來越大，更是拉大社會貧窮的差距。
據主計總處統計，今年前7月CPI已較去年同期成長3.17%，其中又以食物類成長6.24%最高、交通及通訊類的4.59%次之，顯現物價飆升情勢相當嚴峻。
勞陣認為，雖然本次基本工資調幅已一定程度的回應物價飆漲，但總體CPI的上升趨勢仍不樂觀，此次的漲幅仍有可能在未來國際物價節節攀升的全球趨勢中被抵消。
勞陣呼籲，除了基本工資政策外，政府應立即針對基層工作者著手建構尊嚴生活支持系統，透過相應的家庭支持與補助策略，為數百萬名低薪工作者及其家庭維持基本生活品質，協助渡過這波兇猛的物價寒冬。
針對今天基本工資的決議。勞陣重申，按國際標準，台灣的基本工資仍有很大的增長空間，呼籲行政院儘速核定，讓相關單位有時間準備行政作業。
蔡英文總統於2016年時承諾的《最低工資法》立法已延宕多時，行政院至今仍未將版本函送立法院審議，勞陣要求行政院應儘速完成審查並送立法院審議，讓未來最低工資的調整更透明、合理和公平。