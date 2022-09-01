薔薔私下「捐棺材給窮苦人家」 波特王不願跪求他人還錢
日前藝人薔薔邀請波特王，首度敞開心扉分享背叛過後那些難熬的時光，波特王前陣子與前經紀公司鬧翻，他表示在金錢事件爆發後，無論是上新聞媒體也好、網路輿論也好，很多背後的誤解跟酸民留言，都自己忍了下來。而在對談過程中，薔薔也意外爆出自己私下有捐棺材給一些貧困人家。
薔薔表示自己被朋友背叛後，那種難受的心情是遠遠超越跟戀人分手的感覺，以為退讓可以獲得好聚好散，卻被人一路威脅跟利用。即便後來做了反擊的影片，但夜深人靜只要想起以前跟好友以前開心的時光，自己都會難受到無法呼吸，說著說著現場大飆眼淚，讓波特王頓時手足無措。
問到今後如果有人跟你借錢，願意借出的最高金額是多少?薔薔寫的答案是2萬，波特王則是0元，薔薔說自己就是軟心腸的人，人家會開這個口，一定是真的走投無路了，「2萬這數字，就當善事捐出去了，真的不還也就算了。」波特王則認為不借才是上上之策，「因為你是站著借出去之後，最後都會變成要『跪著』求人家還錢，這感覺實在太討厭。為了避免麻煩，所以最好的解決方式就是都不要借。」
薔薔不死心地勸說波特王，有能力的話，幫助別人就當做好事，也意外爆出自己私下竟然有捐棺材給一些貧困人家，因為她知道不是誰的生活真的都可以一帆風順，幫別人就當為自己添福報，波特王也意外知道薔薔這一面，深感螢幕前的她，跟本人真的有落差。