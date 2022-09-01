中榮鳳凰電波2新打法上國際期刋　 減痛無需麻醉又安全

愛美女性有福了！臺中榮總醫美中心主任翁毓菁帶領醫美中心團隊，提出鳳凰電波2項安全又有效新打法，包括「真性韌帶拉提打法」以及「頭頸部環狀收緊打法」，於鳳凰電波施打時能減低整體疼痛度，無需舒眠麻醉，又能達到愛美人士想要的效果，近日在醫學美容國際重量級期刊Prime Journal發表。





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翁毓菁表示，傳統鳳凰電波打法，大部分醫美診所都以拉高能量，配合舒眠麻醉來治療，不僅增加不必要的疼痛、水泡產生的燙傷風險、也可能導致臉部凹陷、神經受傷、無效、或是其他無法預期的副作用。





翁醫師強調臉部的不同層次，應適當運用不同手法和治療武器處理，才能讓臉部真正回歸年輕的自然模樣。一昧地提升鳳凰電波能量，只是徒增皮膚燙傷風險而已，以往其他診所，也有因在舒眠麻醉下使用過高能量的電波，導致燙傷和起水泡意外發生。





台中榮總研發的2項鳳凰電波新打法，原理是以皮膚溫度達攝氏55度Ｃ時，即有膠原蛋白的新生以及重組，無需將能量拉高增加臉部燙傷的風險。其一是「真性韌帶拉提打法」，真性靭帶位於臉上皮膚連結骨頭處，例如眼眶、淚溝及耳前，會隨著老化而下垂，藉由熱能可讓皮膚緊實。其二是「頭頸部環狀收緊打法」，是打在髮際線上方到頸椎旁的點位，此處有筋膜層，與下頷骨、舌部相連，透過該點位收緊，下頷線也能相對拉提。





翁醫師表示，「自然變美」是高端人士以及企業主、高階主管等，最想要的維持年輕手法，因而發展出此兩項手術方法以及原理，兩者同時運用效果相輔相成，近日已在醫學美容國際重量級期刊Prime Journal發表。今日，有一名女患者現身說法，指說治療時有點刺刺麻麻，但全程感到舒適安全，且下頷線立即拉提，效果很明顯。









