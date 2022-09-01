海裕芬捧7個月孕肚穿白紗！求子10年「跑遍台灣宮廟」

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「其實聽到胎兒心跳的瞬間，擔心、害怕遠比興奮多。」一貫不拘小節的海芬表示這段時間是她人生最緊張的時刻。害怕意外發生、擔心孩子健康，所以當盼望已久的事終於實現，她的第一反應卻是小心翼翼地收斂期待。從聽胎心音、羊膜穿刺、晶片檢查到高層次超音波，每一次等待檢查結果期間她都像驚弓之鳥，容易被突然震動的手機、通知驚嚇，內心忐忑。
她坦言直到高層次超音波完成以後，走在回程路上才感動得忍不住小哭一場。甚至採訪當下也止不住牽掛，常分神注意胎動情況。更自曝曾緊張到想要入手胎心音監測器，每天會不時拍拍肚皮呼喚寶寶，被家人吐槽。結果孩子等到夜深人靜才瘋狂回應，「報復」媽媽的騷擾，讓家人都啼笑皆非。
獨立自主的海芬懷孕後生活如常，自己烹飪、照顧外甥、熬夜拍戲工作。被問及會工作到何時，她大方回答會持續到身體狀態無法負荷為止，還詼諧地趁機教育孩子：「要撐住喔，你媽不是養尊處優的，我們家也不走貴婦路線，一切都要靠自己自力更生吼。」
珍惜這份幸運的她，一改從前對運動的懶怠，開始調整自己的生活作息，平日下班會進行快走、小跑等運動。體質偏熱的她揣著一個小火爐，仍遵守醫囑一天泡3次腳，讓她無奈大呼：「汗都用噴的！」隨著寶寶日漸成長，步入孕後期後更逐漸體驗到頻尿、易喘、窒悶的不適。胃部受到壓迫，只能少量多餐地吃飯；膀胱被擠壓導致1小時要上2次廁所等。不過她開朗地表示這些都在自己的預期中，是甜蜜的折磨，並不感到辛苦。