彭于晏代言接不完？工作室霸氣舉動 粉絲認清：差點買了
彭于晏有著陽光笑容、健美身材，是不少人心中的男神，也讓他的人氣不斷攀升，但也引來不肖廠商吃豆腐，多次盜用他的照片及簽名，為自家產品宣傳。而近日他也不忍了，彭于晏工作室就貼出9張印有他照片的代言形象照，寫上大大的「假」字，希望品牌及平台立即下架，也呼籲消費者們明辦真假、切勿受騙上當。
彭于晏良好、健康的形象，就讓不少不肖廠商看上，盜用照片為自家產品宣傳，先前他還曾被冒用代言能量內褲，宣稱內部有17顆火山能量石，有按摩、排毒健體的功能，更盜用彭于晏健美肌肉照來增加說服力，對此彭于晏工作室早在先前祭出聲明，將對侵權行為進行取證，彭于晏也在微博上轉傳訊息：「不要受騙」。
不過，仍有廠商未記取教訓，昨（31）日彭于晏工作室微博帳號就貼出9張印有他照片的代言形象照，包括白酒、大閘蟹、按摩椅等等產品，而照片都寫上大大的「假」字，並發出聲明：「『被代言』打假不會缺席。請廣大消費者們明辨真偽切勿上當受騙，請相關品牌及平台即刻下架產品並刪除廣告內容以停止侵權行為。美好，不應以虛假的姿態傳播。」
貼文一出，也有不少網友在底下留言：「那個按摩椅的牌子原來也是虛假代言，差點就買了，謝謝及時打假啊」、「每年都要打假好多回，各個領域『被代言』」、「支持官方打假！」