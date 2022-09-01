軒嵐諾最快明早5:30發海警！明晚「超貼近」台灣擦邊而過

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氣象預報員黃恩鴻表示，目前軒嵐諾颱風路徑仍逐漸往南，且速度還在減速中，最慢可能會降到每小時3公里左右，預估今晚至明日清晨到達最南端後，才會受到導引氣流牽引緩慢往北轉，在2日晚間至3日清晨最靠近台灣，位置約在花蓮東部370公里的位置，明晚移動速度會逐漸加快，並於3日晚間逐漸遠離台灣；至於原本位於軒嵐諾南方熱帶性低壓（TD14），黃恩鴻指出，軒嵐諾已經確定會將其整合為，因此其暴風半徑在未來24小時仍會增強，目前250公里，明日可能會擴大至300公里，威力仍不容小覷。
氣象局表示，以目前狀況來看，會視軒嵐諾的「路徑和北轉速度」情況，最快在明日上午5點半或8點半發布海上警報，若明日北轉後路徑向西偏移，不排除還是有發布陸上警報的可能；黃恩鴻強調，週五、週六（9/2～9/3）仍是颱風影響台灣最多的時間，外圍環流今晚就會為北部、東北部帶來明顯降雨，明天開始，北部地區甚至有豪雨的發生，山區則須嚴防大豪雨，中南部地區則呈多雲偶陣雨的天氣型態，山區雨量會增加。
此外，需特別注意的是，受颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖已有長浪發生，黃恩鴻提醒，明後兩天，嘉義以北和東部沿海，浪高將高達3~6米，尤其東半部會出現較多浪高6米的情況，基隆北海岸則會有長浪發生，不容忽視；另外氣象局也發布陸上強風特報，提醒臺灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9~11級強陣風；金門及西半部平地亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。