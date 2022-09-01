隋棠1打3開學更有壓力　女兒Lucy愛珠寶「要賺錢自己買」

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隋棠坦言雖然暑假結束、小孩開學，反而讓她覺得「更有壓力」，因為拍戲忙到凌晨2、3點回家，還要檢查小孩的作業、整理完書包常常已經4點，苦笑自己的黑眼圈重到遮不住。但談起珠寶隨即眼神發亮地表示，TASAKI Atelier系列都跟大自然、尤其是水有關，「想到自己悠遊在海裡的感覺」，她感動地形容，不少珠寶描繪陽光穿透過海面，「感覺都很有夏日清涼感，」認為作品都活起來了。
領略過無數珍稀貴重的珠寶，隋棠讚賞身上佩戴的Illimitable無限系列，有如海洋魚群穿梭珊瑚礁生動的軌跡，尤其鑽石排列的線條，像極了群游而過波光與氣泡，充滿生命力；也愛上Waterfall系列，以典雅珍珠詮釋瀑布奔流而下的磅礴，「創新摩登又好搭配」。
明白愛女Lucy喜歡珍珠又喜歡鑽石，隋棠坦言不會覺得壓力很大，現場分享女兒常會去欣賞自己的珠寶櫃，曾經Lucy在3、4歲左右，借過一條珍珠項鍊去戴，「沒想到才戴半天就斷了」，引起現場一陣驚呼。隋棠本人倒是坦然地表示，做媽媽的當然有預感會發生什麼事，但「沒想到這麼慘烈、速度又這麼快」，笑說從那次後便只會給Lucy假珠寶。
隋棠還透露，從知道女兒喜歡珠寶的那一刻，就告訴她「以後好好加油，自己賺錢自己買」，低調表示當然自己的收藏會留給女兒，但仍覺得要給予小孩正確的觀念「不能讓小孩覺得垂手可得，不用經過努力就可以得到」，顯露虎媽教育相當有原則的一面。
2022 TASAKI Atelier系列高級珠寶展，以「Earthly Gratitude」為主題，頌讚對地球的感謝，自浩瀚大海淬鍊而孕育出的TASAKI珍珠，除展現一貫新穎充滿性格的摩登之美，更帶來華麗耀眼的氣勢與嶄新前衛的實用設計。Waterfall系列運用三種不同品種與尺寸的珍珠，打造能隨意配搭的長短鏈、可拆卸並創意重組的配飾七件組，奔放而華麗。以阿古屋珍珠及淡水珍珠打造的Nacreous珠光系列，層層堆疊出珍珠映射的純淨光彩，搭配耳骨夾及手背圈新潮的款式，佩戴後正面看不見18K金，卻讓珍珠有如流蘇般自然流洩在耳際與指間。
靈感源自波光粼粼的海浪柔光，Aurora極光系列運用鑽石和藍寶石，細膩展現陽光灑落大海，在身上閃耀出海水漸層的流光。形塑優雅航標的Buoy系列，以S形波浪排列的白鑽，象徵日光照耀海面律動的波光，簡潔優雅；另外還有日常佩戴款、及更適合亞洲人膚色的櫻花金設計可選。