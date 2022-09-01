軒嵐諾發威？強風吹倒高樓工地鷹架 台中2工人遭砸傷
強烈颱風「軒嵐諾」距離台灣相當接近，預計未來可能在琉球南方海面上滯留打轉後再慢慢轉向北北西方移動，今（1）起到週六是軒嵐諾颱風影響最明顯的時候，氣象局也已針對全台18縣市發布強風特報。而台中清水區一處高樓工地，今日中午疑似因大風導致鷹架掉落，2位工人遭到砸傷，幸好都沒有生命危險。
據了解，台中市清水區港路一路一處13層樓高的建築工地，今日中午12點半左右，疑似因為大風，鷹架掉落導致一位50歲王姓工人左手掌骨折，另外一位37歲賴姓水泥車司機，則是腳部擦傷。兩人送醫治療後，在下午均已出院。勞檢單位也有到現場調查，是否有涉及工安疏失，相關單位還在了解中。
氣象局表示，受軒嵐諾颱風外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風；金門及西半部平地亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
氣象局稍早指出，今起到週六是軒嵐諾颱風影響最明顯的時候，一旦路徑稍微偏西，對於東北角陸地威脅相對就比較大，基隆受到颱風暴風圈侵襲機率有50％，宜蘭有51％，新北市、台北市、花蓮縣分別約43～47％。未來幾天北部及東北部地區有局部大雨發生機率，其中基隆北海岸及北部山區受到地形影響，可能有局部豪雨發生機率，提醒民眾要特別留意。（編輯：倪浩軒）