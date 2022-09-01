第30屆全國兒童聯想創作畫比賽 9月1日初賽徵件開跑

全國兒童聯想創作畫比賽邁入30週年！今年，臺中市政府文化局以「30兒力」為主題，今日起展開初賽徵件暨系列活動。文化局長陳佳君表示，30有成，特別邀請歷年參與聯想畫比賽優勝者到場同賀，為第30屆徵件比賽揭開序幕，會場歡樂洋溢。

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陳局長表示，全國兒童聯想創作畫比賽已辦理30年，培育出各領域表現優異人才，創意、聯想的因子已在他們身上潛移默化，發展成各種不同樣貌。在受邀與會的各屆優勝者中，有知名藝術家黃路玉苓，她跟姊姊黃路梓茵，也就是知名藝人LULU，姐妹同是聯想畫獲獎者。

▲第30屆全國兒童聯想創作畫比賽，由文化局長陳佳君等文化界代表，共同宣布9月1日初賽徵件開跑。

另蟬聯3年第一名的三冠王卓毓晴，現任國小實習教師；第4屆入選的張薰元是臺中市東陽國小訓育組長，將藝術熱情投注於培育學童參加比賽。第20屆第一名簡秀倩，目前就讀於國立臺灣藝術大學書畫藝術學系，同樣持續在藝術界深耕。

其它優勝者，還有未到場的中華職棒味全龍明星球員劉基鴻，為2007年第一名得主，現今於棒球界表現亮眼。曾獲三次第一名的卓思如，目前投入同樣需要立體感與美感的牙醫行列等，都在自己的專業領域發光發熱。

開跑記者會上，卓毓晴和簡秀倩兩人共同結合過去29年複賽圖形，描繪出30週年大型創作畫「描繪30：合體30創作畫」，並邀請現場來賓一起將畫作完成，最後與歷年優勝者一起點亮「回憶30：生日快樂」藝術裝置，聯手歡慶聯想畫30歲生日快樂，現場氣氛溫馨又感人。