第30屆全國兒童聯想創作畫比賽 9月1日初賽徵件開跑

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另蟬聯3年第一名的三冠王卓毓晴，現任國小實習教師；第4屆入選的張薰元是臺中市東陽國小訓育組長，將藝術熱情投注於培育學童參加比賽。第20屆第一名簡秀倩，目前就讀於國立臺灣藝術大學書畫藝術學系，同樣持續在藝術界深耕。
其它優勝者，還有未到場的中華職棒味全龍明星球員劉基鴻，為2007年第一名得主，現今於棒球界表現亮眼。曾獲三次第一名的卓思如，目前投入同樣需要立體感與美感的牙醫行列等，都在自己的專業領域發光發熱。
開跑記者會上，卓毓晴和簡秀倩兩人共同結合過去29年複賽圖形，描繪出30週年大型創作畫「描繪30：合體30創作畫」，並邀請現場來賓一起將畫作完成，最後與歷年優勝者一起點亮「回憶30：生日快樂」藝術裝置，聯手歡慶聯想畫30歲生日快樂，現場氣氛溫馨又感人。
「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」初賽徵件，自9月1日起至10月12日止，凡國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日參與複賽，得獎者可獲得最高5000元獎金，活動詳情及畫紙索取方式可上全國兒童聯想創作畫比賽網站(https://childdrawings.huludun.taichung.gov.tw/ )查詢。