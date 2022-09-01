朱立倫南下加持 陪同謝龍介及市議員參選人登記

選戰倒數 86 天，國民黨主席朱立倫特地南下陪同台南市長候選人謝龍介，及多位市議員參選人至台南市選委會完成登記。朱立倫表示，台南長期由民進黨執政，雖然是六都，但是對老人、小孩的照顧卻遠不如雙北及台中，因此台南需要改變，而改變就從謝龍介當選市長開始，希望市民給謝龍介機會為民眾服務。

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謝龍介表示自己長期深耕鄉土，眼見台南在民進黨執政 30 年下各項福利與交通建設都落居六都之末，實在不甘心台南市民淪為二等公民，決心挺身為市民而戰。謝龍介指出，他要向市民請求 4 年機會，會用人生最精華的 4 年為台南打拚。謝龍介並提出十大施政保證，誓言打造幸福台南，他承諾， 11 月 26 日當選市長後只做一屆，因此要在 4 年內建設大台南，讓市民享有現代化建設以及一流的福利。

今日登記參選的尚有第二選區現任市議員方一峰、安平區、南區尋求連任的林美燕、北區、中西區新人蔡宗豪及第一選區市議員候選人姚正玉。媒體記者出身的姚正玉特別在今天 9 月 1 日記者節登記參選，姚正玉表示，媒體人監督政府、為民發聲，與民代的職責相當，她中年投筆從政就是不忘初衷，希望挺身為民服務、伸張正義。

▲台南市第一選區候選人姚正玉今日完成登記，她表示當選後定不負眾望，發揮媒體人不畏強權的特性，為民喉舌（圖／記者林怡孜攝，2022,09,01）