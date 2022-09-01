朱立倫南下加持 陪同謝龍介及市議員參選人登記

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謝龍介表示自己長期深耕鄉土，眼見台南在民進黨執政30年下各項福利與交通建設都落居六都之末，實在不甘心台南市民淪為二等公民，決心挺身為市民而戰。謝龍介指出，他要向市民請求4年機會，會用人生最精華的4年為台南打拚。謝龍介並提出十大施政保證，誓言打造幸福台南，他承諾，11月26日當選市長後只做一屆，因此要在4年內建設大台南，讓市民享有現代化建設以及一流的福利。
今日登記參選的尚有第二選區現任市議員方一峰、安平區、南區尋求連任的林美燕、北區、中西區新人蔡宗豪及第一選區市議員候選人姚正玉。媒體記者出身的姚正玉特別在今天9月1日記者節登記參選，姚正玉表示，媒體人監督政府、為民發聲，與民代的職責相當，她中年投筆從政就是不忘初衷，希望挺身為民服務、伸張正義。
姚正玉強調，第一選區有一席婦女保障名額，國民黨如果缺席，等於將一席拱手讓人，國民黨必須有人應戰，民進黨也該受到更嚴厲的監督。姚正玉說，母親是白河檨仔林人，她的參選是「回鄉」服務，絕非「空降」；對大新營地區而言，女性新人從政，也可為地方帶來清新活力，對弱勢族群投入更多的愛與關懷。姚正玉強調，台南縣市合併後，溪南、溪北的隔閡應該被打破。她了解一水之隔的城鄉落差、產業發展失衡、教育文化資源分配不均；她已有具體的問政方案，會傾全力督促政府，加速進行溪南、溪北的融合工程。