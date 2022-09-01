▲ 中華 eMOVING EZ1 增列芒果雪酪新色

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取名靈感來自2022 春夏流行色彩，芒果雪酪融合了橘色和黃色的亮度，不僅飽和，也充滿活力，搭配上eMOVING EZ1的圓潤車身設計更時尚可愛！騎乘安全與便利性當然也不容馬虎，採用前後雙碟式煞車系統，前輪更是同級最大200mm碟盤設計，強化煞車制動性，搭配輕盈小巧80kg車體，舒適雙槍式後避震，加大加寬舒適座墊，座椅高度僅有740mm，女性車主雙腳也可輕鬆踩地，更棒的是，搭配省力中柱跟貼心後扶手，移車、立車都輕鬆Easy！
超大靈活空間超好裝，大大提升移動的便攜性
輕巧車體為你貼心設計兩個置物空間，左側500cc／右側700cc的大容量前置物盒，還有專屬USB充電座，輕鬆放進手機、咖啡、保溫瓶，21.6公升後車廂，放置4分之3安全帽完全沒問題，前後大置物空間讓你輕鬆運用。所有移動上的小細節，EZ1都把它變得超Easy！
極智輕科技 0秒輕鬆上手
EZ1結合NFC智能啟動系統，使用信用卡大小般的Smart Key智慧鑰匙卡即可啟動車輛，搭配智慧車聯網APP「FUN心騎」，手機也能輕鬆解鎖，還可智能個人化設定，隨時掌握車輛訊息，即時導航換電站、保養據點位置，一機在手，隨時應變各種狀況。
通勤移動美學，換電方便又快速
使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的電動輕型機車EZ1，可在全台超過 2,400座GoStation電池交換站快速換電，24小時全年無休，交換電池無須等待，一換就Go，比加油更方便快速！
芒果雪酪新色正能量，即刻入手現享甜甜價
新色超萌，入手價當然也要很可愛！現在購車即享$5,000購車金，搭配政府補助只要$31,000起就能將EZ1芒果雪酪新色騎回家（依台北市補助計算，各地入手價請依各縣市公告之補助價格計算為準），還有後腰靠枕組送給你！想要立刻擁有滿滿的芒果雪酪新色正能量嗎？快到全省eMOVING經銷商或 www.e-moving.com.tw 暸解更多吧！