▲ Hyundai 推 Santa Fe ROYAL SEAT，以 171.9 萬起採雙車型販售！

HYUNDAI 進口豪華休旅 Santa Fe 領先搭載 Turbo Hybrid 新科技引擎，強勁渦輪動力且油耗節能、全新底盤駕馭感受、完備先進主被動安全，搶攻國內 L-SUV 豪華休旅市場。總經銷南陽實業於今日推出全新 「ROYAL SEAT」 六人座車款，導入第二排旗艦雙座椅附獨立加熱裝置、二排私密車窗遮陽簾，再結合 12.3 吋數位儀錶、大型全景天窗、及雙前座通風加熱記憶座椅，讓成功人士的休旅坐駕不僅配備先進豪華，更加彰顯專屬層峰的乘坐感受，全新 Santa Fe ROYAL SEAT 進口豪華休旅正式售價 $171.9 萬起，再次引領品牌旗艦領先標竿。
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Santa Fe ROYAL SEAT 六人座搭載最新 1.6 升渦輪缸內直噴引擎，具備全球首創 CVVD 連續可變汽門持續技術，汽缸燃燒效率躍進優化，加上複合鋰電池電力透過高效永磁同步馬達低損耗的供輸到引擎，兩大輔助科技造就 230ps 綜效馬力與 19.2km/L 一級油耗，讓性能與節能表現同時兼具，放心享受初段輕快、中段飽滿及延伸性極佳的綿密輸出，體驗媲美頂級品牌休旅的駕乘饗宴。全車體架構於品牌全新第三代底盤平台，透過高強度、輕量化、低重心的結構特性，不僅操駕性能有感提升，車內同乘者亦能安心體現車室每一寸細節質感。
至於主動安全科技，Santa Fe ROYAL SEAT 六人座提供駕乘者最全面的防護，包含 SCC 全速域智慧型主動車距維持系統 (附 Stop & Go)、LFA 全速域車道維持輔助系統、LKA 車道偏移輔助系統、FCA 前方主動煞停輔助系統(含行人偵測、FCA-JX 路口偵測)、FCW 前方撞擊警示系統、BCA 盲區碰撞避免輔助系統、BCW 盲區偵測警示系統等多達 15 項全面先進安全科技。
全新 Santa Fe ROYAL SEAT 進口豪華休旅以同級最佳性能、耗能表現，搭配全新第二排旗艦座椅，提供備受尊榮的後座體驗，兩等級 GLTH-C ROYAL SEAT 售價 $171.9 萬元、GLTH-D ROYAL SEAT 售價 193.9 萬元，敬邀前往全國 HYUNDAI 指定據點鑑賞體驗。