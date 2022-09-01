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和泰汽車推 Toyota / Lexus 本月優購專案

▲ 和泰汽車推 Toyota / Lexus 本月優購專案
▲ 和泰汽車推 Toyota / Lexus 本月優購專案

2GameSome - 有車賞

2022-09-01 16:55:00

Toyota / Lexus 於本月推出各車系優購專案，有興趣的車迷朋友歡迎閱覽！

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TOYOTA


車種

優惠方案

COROLLA CROSS

(含HYBRID油電版 & GR SPORT)

「TOYOTA豪禮狂FUN」享優惠總價值最高15萬元豪禮註1，包含：

  1. 購車圓夢金3萬元
  2. 配件金3萬元
  3. 60萬0利率
  4. 5年14萬公里全車延長保固(限連續準時定保)
  5. 汰舊換新政府補助再省5萬

PRIUS PHV

汰舊換新限時優惠價104.9萬元起，享40萬0利率優惠註2

全車系

指定車款高額0利率註3、5年延長保固(限連續準時定保者)註4

汰舊換新政府補助再省5萬註5


車種

分期內容

　







　

COROLLA ALTIS

 (含HYBRID油電版 & GR SPORT)

50萬30期0利率(貸款總額)

COROLLA CROSS

(含HYBRID油電版 & GR SPORT)

60萬30期0利率(貸款總額)

SIENTA

40萬30期0利率(貸款總額)

YARIS

40萬30期0利率(貸款總額)

VIOS

40萬30期0利率(貸款總額)

TOWN ACE

18萬12期0利率(貸款總額)

 進

口車　

CAMRY 汽油

50萬30期0利率(貸款總額)

RAV4 (含HYBRID油電版)

24萬24期0利率(貸款總額)

PRIUS PHV

40萬30期0利率(貸款總額)

COROLLA SPORT

40萬30期0利率(貸款總額)

C-HR

50萬30期0利率(貸款總額)


車種

分期專案 –不含租賃、大口車輛 (營業車適用)

VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案註6

頭款1萬元，首年日付50元

C-HR、COROLLA SPORT –

「潮世貸」分期專案註7

60萬84期，月付7,999元


 
Lexus

車種

年式

分期零利率內容

RX車系

All

150萬 40期

其他車系(排除LM300h&NX車系)

All

100萬40期


專案車型

期數

頭款

月付款

尾款

到期後處置


 

RX、NX、UX、IS、ES車系

3年

① 10%② 20%③ 30%

低月付款依頭款與折價調整

55%

① 保留付清② 再分期③ CPO購回


 
  
  

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