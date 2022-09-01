▲ 和泰汽車推 Toyota / Lexus 本月優購專案

我是廣告 請繼續往下閱讀
車種
優惠方案
COROLLA CROSS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
|「TOYOTA豪禮狂FUN」享優惠總價值最高15萬元豪禮註1，包含：
PRIUS PHV
|汰舊換新限時優惠價104.9萬元起，享40萬0利率優惠註2
全車系
|指定車款高額0利率註3、5年延長保固(限連續準時定保者)註4、
汰舊換新政府補助再省5萬註5
車種
分期內容
國
產
車
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
50萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA CROSS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
60萬30期0利率(貸款總額)
SIENTA
40萬30期0利率(貸款總額)
YARIS
40萬30期0利率(貸款總額)
VIOS
40萬30期0利率(貸款總額)
TOWN ACE
18萬12期0利率(貸款總額)
| 進
口車
CAMRY 汽油
50萬30期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV
40萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
40萬30期0利率(貸款總額)
C-HR
50萬30期0利率(貸款總額)
車種
分期專案 –不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案註6
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT –
「潮世貸」分期專案註7
60萬84期，月付7,999元
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
All
150萬 40期
其他車系(排除LM300h&NX車系)
All
100萬40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
|① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清② 再分期③ CPO購回