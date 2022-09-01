美元雙升！「淘金熱」早已不再　金價下探1600美元

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由於從7月中起，市場曾經憧憬美聯準會提前降息，但鮑爾已明確拒絕政策轉向。美國聯準願意容忍經濟走弱以壓抑通脹，這意味著實際利率繼續上升。瑞銀預期未來幾個月美國10年期實際收益率最多升至1%，從而支撐美元進一步升值。如果通脹顯示出粘性或反彈，美國聯準會可能有更強烈的反應。
儘管黃金被視為對沖經濟尾部風險的工具，但瑞銀表示，美國實際利率上升與美國聯準會未考慮政策轉向，黃金並不提供收益率，其對投資者的吸引力因而下降。另外，珠寶需求難以完全抵消投資需求疲軟的影響。因此，瑞銀建議未來幾個月，投資者應為金價下行做好保護，但在長期投資組合內加入黃金，則仍可以提供多元化的好處。
至於另一貴金屬白銀價格自8月中旬接近21美元，到近日輾轉跌破18美元，瑞銀不排除價格短暫再跌至17.5美元的可能性，年底目標也保持在18美元左右。至於資金近期加大流出白銀交易所交易基金（ETF）和期貨，導致銀價承壓，瑞銀分析，儘管期貨市場的投機帳戶接近完全消失，但瑞銀認為空頭頭寸仍有空間增加。更重要的是，ETF的白銀持倉可能將會回落到疫情前水準。然而，當美聯儲明年初釋出結束緊縮週期的信號，屆時銀價有望回升至19美元。