40歲還不找個男人嫁？曾莞婷親曝「不結婚主因」網讚翻
「台劇女神」曾莞婷擁有超美臉蛋、火辣身材，現年40歲的她雖然保養得宜，不過感情狀況也一直是外界關心的焦點。而日前她才買下要價8000萬元的豪宅，也透露為何不找有錢男人嫁的原因「想自己變好門」，如今更曝光「一直不結婚」的主因，掀起熱議。
曾莞婷上月30日在臉書發文，表示董至成問她「到底做了多少副業？幹嘛不找個有錢的男人依靠嫁入豪門」，而她也回應「很早我就認清自己捧不起人家的飯碗，所以只好自己努力變好門，想過什麼生活可以自己決定，門再豪華也不比外面的世界遼闊，被關在裏面出不去還不如選個好門，要開鎖的時候不會壞掉就好」。
而她今（1）日又再度發文，親曝自己「不結婚的主因」，她表示「關於算命這件事，算命的都說我旺夫，這就是我一直不結婚的原因，因為我不想要旺夫我想要旺自己」，並在文末俏皮放上三個大笑的臉。
貼文一出，網友紛紛留言，「妳非常棒的～絕對會讓妳一直旺不停」、「說的太好了，把自己和妳最愛的母親照顧好才是重點，其它都是假的」、「漂亮的莞婷女神，不要小看自己，妳不但能旺夫也能旺自己哈哈」、「莞婷就是實在」、「說的真好，旺自己比較重要」、「很讚的想法」、「除了父母，自己才是最愛自己的人，聰明有智慧的女人」。（編輯：郭佩蓉）