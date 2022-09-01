基本工資調漲4.56%　學者：考量未來經濟放緩、調幅保守

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勞動部長許銘春表示，今年調幅是考量到物價上漲、通膨等，全額反映CPI 2.92%；經濟成長率3.76%應讓勞資共享，但考量未來經濟受疫情、國際等不確定因素影響，因此取整數26,400，零頭回饋給資方。
賴偉文表示，若按照今年的CPI 2.92%、經濟成長率3.76%來計算，基本工資調漲幅度應在4.8%，而他之前預測調漲幅度介於4.5%到5%之間，實際結果符合。
賴偉文指出，雖然台灣上半年經濟還不錯，但國內外機構在第2季結束後，都下修經濟成長率，且基本工資在今年決議調漲後，實際上是明年1月1日才開始執行，因此審議委員可能考量到今年下半年到明年，經濟成長放緩、甚至可能出現反轉情形，所以在調整幅度上趨於保守。
對於勞團指出，此次漲幅雖一定程度回應物價上漲，但總體CPI的上升趨勢仍不樂觀，此次的漲幅有可能在未來國際物價節節攀升的全球趨勢中被抵消。
賴偉文說，物價飆漲、高通膨是全世界都在面對的課題，不只台灣，但全球都有對抗通膨的共識、甚至是趨勢，像美國聯準會9月考慮升息，以抑制高通膨，台灣央行也可能跟著升息半碼到1碼，因此CPI要到4%以上是不太可能。
他認為，CPI到2%就算亮紅燈，近期連續幾個月都到3%，央行一定會抑制高通膨的問題、政府不會放任它不斷上升，所以明年應該不會悲觀到4%，另外，明年經濟成長放緩有部分也跟抗通膨有關，彼此有連動關係。
文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，4.56%應該是完全反映物價上漲率，但經濟成長率不到一半，這部分確實考慮到資方經營成本負擔。
他指出，台灣經濟以出口為主，6月下旬以後出口狀況轉差、外銷狀況並不理想，再加上內需產業也未完全從疫情中復原，且許多單位都預估明年全世界經濟都不好，台灣當然也受影響，調幅主要還是考慮到明年的經濟狀況。
他認為，調幅除考慮資方外，也有考量到勞方就業問題，台灣99%屬中小企業，多數是出口企業，碰到訂單變少，衝擊會比大企業嚴重，但這些中小企業卻雇用全體受雇勞工的76%，顯見基本工資調太高、讓中小企業營運困難的話，也會連帶衝擊到勞工。